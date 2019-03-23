Cноубордист Соболев выиграл зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Андрей Соболев одержал победу в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах по итогам сезона-2018/19.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Андрей Соболев одержал победу в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах по итогам сезона-2018/19.
Соболев на заключительном этапе Кубка мира в немецком Винтерберге в соревнованиях в параллельном слаломе завершил борьбу на стадии 1/8 финала.
Россиянин набрал 4625 очков в зачете параллельного и параллельного гигантского слалома, вторым стал словенец Тим Мастнак (4116), замкнул тройку лучших итальянец Роланд Фишналлер (3989,40).