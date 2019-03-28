Слуев и Надыршина стали чемпионами России в параллельном слаломе
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сноубордисты Игорь Слуев и София Надыршина одержали победы в параллельном слаломе на чемпионате России в Миассе (Челябинская область).
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сноубордисты Игорь Слуев и София Надыршина одержали победы в параллельном слаломе на чемпионате России в Миассе (Челябинская область).
В большом финале Слуев опередил Ярослава Степанко, бронзовым призером стал Владислав Шкурихин. Надыршина в большом финале победила Анастасию Курочкину. Третье место заняла Елизавета Салихова.
Днем ранее Слуев и Надыршина выиграли чемпионат России в параллельном гигантском слаломе.