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16:43 (мск), источник: Р-Спорт

Слуев и Надыршина стали чемпионами России в параллельном слаломе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сноубордисты Игорь Слуев и София Надыршина одержали победы в параллельном слаломе на чемпионате России в Миассе (Челябинская область).

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В большом финале Слуев опередил Ярослава Степанко, бронзовым призером стал Владислав Шкурихин. Надыршина в большом финале победила Анастасию Курочкину. Третье место заняла Елизавета Салихова.

Днем ранее Слуев и Надыршина выиграли чемпионат России в параллельном гигантском слаломе.

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