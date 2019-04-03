В зимних видах открылась перспектива
Результаты сезона добавили олимпийского оптимизма.
Результаты сезона добавили олимпийского оптимизма.
Результаты, показанные российскими спортсменами в завершающемся зимнем сезоне, формально можно трактовать как не такие уж грандиозные. В его условном медальном зачете сборная России не попадает в
Формально очередной зимний спортивный сезон не совсем закрыт. В его рамках еще будут разыгрываться медали на довольно заметных турнирах. Сейчас в Канаде, например, завершается чемпионат мира у керлингистов, на следующей неделе в Японии пройдет мировое командное первенство в фигурном катании, вынесенное за рамки «классического», а в мае в Словакии — в хоккее. Но они уже не могут оказать существенного влияния на итоги сезона, которые проще всего оценивать тем же способом, что и на Олимпиадах, — по количеству добытых страной медалей. В данном случае — на главных состязаниях сезона, то есть тех, которые обладают рангом чемпионата мира.
Этой весной соблазн заняться медальной математикой у тех, кому небезразличен российский спорт, видимо, был велик как никогда. И породил его сезон прошлый. По ходу того сезона кульминации достиг допинговый кризис, и
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В классификации закрывающегося сезона, в которой учитываются лишь фигурирующие в олимпийской программе дисциплины, она шестая, позади и других зимних грандов — Норвегии, Германии и США, — и Голландии с Южной Кореей. И это вроде бы не совсем то место, которым следует гордиться. Как и число побед, одержанных на чемпионатах мира российскими спортсменами. Для того чтобы сосчитать их, пальцев руки вполне хватает. Максим Буров — чемпион мира по фристайлу в акробатике, Дмитрий Логинов — по сноуборду в слаломе (на самом деле двукратный, но в олимпийской программе из двух разновидностей слалома присутствует одна), Алина Загитова — по фигурному катанию, Виктор Мурашов — по конькобежному спорту на дистанции 500 м, и наконец, на мировом санном первенстве золото взяла российская бригада в эстафете.
Полдесятка высших наград по созданным сочинским фейерверком меркам — так себе результат. На Олимпиаде пятилетней давности их у российских спортсменов было — в «актуальной», после допинговых зачисток, версии — 11. Можно, правда, предположить, что в ближайшие недели побед станет побольше, поскольку командный турнир в фигурном катании и хоккей — это очевидные шансы для России. Но в лучшем случае они поднимут ее на строчку выше.
Но тут надо учитывать важный нюанс. Не позволил пробраться в
Но есть и другие нюансы, заставляющие корректировать окраску сезона, считать его не средненьким, рядовым, а чрезвычайно примечательным. Первый — это достижения россиян в Кубках мира в своих жанрах, не всегда конвертировавшиеся в такой же ценности достижения на пиковых состязаниях.
В конькобежном спорте на 500-метровке в сезоне доминировал
Александру Большунову, только в предыдущем сезоне попавшему в основу сборной, 22 года. Наталье Непряевой, тоже медалистке лыжного мирового первенства и тоже серебряному призеру Кубка мира, стремительно прибавляющей, — 23, как и Роману Репилову. Павлу Кулижникову — 24. Столько же Никите Трегубову, который на чемпионате мира финишировал вторым за Мартином Дукурсом. По 27 — Семену Павличенко и новому биатлонному фронтмену Александру Логинову: для их видов спорта, где в цене опыт, — даже не расцвет, а приближение к нему. Максим Буров с его невероятной сложности прыжками и Дмитрий Логинов, который свои золотые медали на чемпионате мира завоевывал, играючи расправляясь с конкурентами, вообще вчерашние юниоры: Бурову — 20, Логинову недавно исполнилось 19.
С Алиной Загитовой «кейс» специфический, потому что в женском фигурном катании проблемы физиологического свойства часто начинаются именно в 16 лет. Но тут надо знать о том, что Загитову, что бы с ней ни происходило в дальнейшем, подпирает целый взвод неординарных по потенциалу российских фигуристок, в том числе работающих в той же группе тренера Этери Тутберидзе юниорок с ультрасложными программами, готовых уже выйти на взрослый лед. Сдача высот в этом жанре выглядит
Алексей Доспехов, Евгений Федяков