В зимних видах открылась перспектива

Источник: Reuters

Результаты, показанные российскими спортсменами в завершающемся зимнем сезоне, формально можно трактовать как не такие уж грандиозные. В его условном медальном зачете сборная России не попадает в топ-тройку из-за дефицита побед на главных турнирах по сравнению с лидерами. Но правильнее, видимо, будет куда более оптимистичная трактовка. Огромное количество завоеванных ею медалей вкупе с молодостью большинства лидеров рисуют неплохие перспективы на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Читайте также Загитова покоряет Японию: фигуристка приняла участие в модной фотосессии

Формально очередной зимний спортивный сезон не совсем закрыт. В его рамках еще будут разыгрываться медали на довольно заметных турнирах. Сейчас в Канаде, например, завершается чемпионат мира у керлингистов, на следующей неделе в Японии пройдет мировое командное первенство в фигурном катании, вынесенное за рамки «классического», а в мае в Словакии — в хоккее. Но они уже не могут оказать существенного влияния на итоги сезона, которые проще всего оценивать тем же способом, что и на Олимпиадах, — по количеству добытых страной медалей. В данном случае — на главных состязаниях сезона, то есть тех, которые обладают рангом чемпионата мира.

Этой весной соблазн заняться медальной математикой у тех, кому небезразличен российский спорт, видимо, был велик как никогда. И породил его сезон прошлый. По ходу того сезона кульминации достиг допинговый кризис, и из-за жестокой фильтрации, устроенной Международным олимпийским комитетом (МОК), сборная России на Олимпиаде в Пхёнчхане недосчиталась огромного отряда своих лучших представителей, а ее медальный набор — с двумя победами — из-за секвестра был худшим в истории и не позволил проникнуть хотя бы в первую десятку медального зачета. В постолимпийском сезоне состав российских зимних команд претерпел, конечно, изменения (скажем, его пропустил гений шорт-трека Виктор Ан, а Антон Шипулин, основной поставщик призов отечественному биатлону, попрощался со спортом, зато дозрели до элитного уровня некоторые новые лица), но все-таки не настолько радикальные, чтобы проекция на Южную Корею потеряла смысл. Вывод получился таким же предсказуемым, как и пхёнхчханское падение: ну да, в оптимальном составе наград у сборной России было бы не просто больше, а намного больше. Спорный момент заключается в том, стоит ли собранную ею коллекцию приравнивать к возвращению лидирующего статуса в зимних видах, официально обретенного на Олимпиаде в Сочи. Ведь даже масштабные чистки во время допингового кризиса пока не лишили Россию позиции на верхушке таблицы ее медального зачета, казалось, гарантирующей не только светлое настоящее, но и — благодаря заложенной базе — светлое будущее.

Смотрите также: Алина Загитова — чемпионка мира!

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

В классификации закрывающегося сезона, в которой учитываются лишь фигурирующие в олимпийской программе дисциплины, она шестая, позади и других зимних грандов — Норвегии, Германии и США, — и Голландии с Южной Кореей. И это вроде бы не совсем то место, которым следует гордиться. Как и число побед, одержанных на чемпионатах мира российскими спортсменами. Для того чтобы сосчитать их, пальцев руки вполне хватает. Максим Буров — чемпион мира по фристайлу в акробатике, Дмитрий Логинов — по сноуборду в слаломе (на самом деле двукратный, но в олимпийской программе из двух разновидностей слалома присутствует одна), Алина Загитова — по фигурному катанию, Виктор Мурашов — по конькобежному спорту на дистанции 500 м, и наконец, на мировом санном первенстве золото взяла российская бригада в эстафете.

Дмитрий Логинов — чемпион мира по сноуборду в слаломе | Источник: РИА

Полдесятка высших наград по созданным сочинским фейерверком меркам — так себе результат. На Олимпиаде пятилетней давности их у российских спортсменов было — в «актуальной», после допинговых зачисток, версии — 11. Можно, правда, предположить, что в ближайшие недели побед станет побольше, поскольку командный турнир в фигурном катании и хоккей — это очевидные шансы для России. Но в лучшем случае они поднимут ее на строчку выше.

Но тут надо учитывать важный нюанс. Не позволил пробраться в топ-тройку России именно победный дефицит. По общему же количеству медалей она вторая, сразу вслед за Норвегией. А 36 призовых мест — это грандиозная цифра. Даже на аномально успешной, прорывной сочинской Олимпиаде их было меньше: в «актуальной» версии осталось 29 наград.

Но есть и другие нюансы, заставляющие корректировать окраску сезона, считать его не средненьким, рядовым, а чрезвычайно примечательным. Первый — это достижения россиян в Кубках мира в своих жанрах, не всегда конвертировавшиеся в такой же ценности достижения на пиковых состязаниях.

Максим Буров — чемпион мира по фристайлу в акробатике | Источник: РИА

В конькобежном спорте на 500-метровке в сезоне доминировал вообще-то не Мурашов, а его соотечественник Павел Кулижников, выигрывавший старт за стартом и обновивший мировой рекорд. А на «полуторке» и стайерских дистанциях стабильнее остальных были Денис Юсков и Александр Румянцев. В санном спорте чемпионат мира на хорошо знакомой домашней трассе выиграл великий немец Феликс Лох, но Кубок мира прошел под знаком превосходства россиян — Семена Павличенко и Романа Репилова. Примерно тот же расклад в скелетоне. Золото чемпионата мира — у латыша Мартина Дукурса, однако на кубковых этапах царил российский спортсмен Александр Третьяков. В «дистанционном» зачете Кубка мира по лыжным гонкам равных не было Александру Большунову, которого норвежцы на чемпионате мира обыгрывали, кажется, не столько классом, сколько слаженной, как в велоспорте, командной работой: в российской сборной она до сих пор не прижилась.

Второй нюанс еще прочнее связан с перспективами России на следующей зимней Олимпиаде, которую примет в 2022 году Пекин. Он заключается в возрастных характеристиках российских команд и их героев. Они, эти характеристики, весьма привлекательны.

Александру Большунову, только в предыдущем сезоне попавшему в основу сборной, 22 года. Наталье Непряевой, тоже медалистке лыжного мирового первенства и тоже серебряному призеру Кубка мира, стремительно прибавляющей, — 23, как и Роману Репилову. Павлу Кулижникову — 24. Столько же Никите Трегубову, который на чемпионате мира финишировал вторым за Мартином Дукурсом. По 27 — Семену Павличенко и новому биатлонному фронтмену Александру Логинову: для их видов спорта, где в цене опыт, — даже не расцвет, а приближение к нему. Максим Буров с его невероятной сложности прыжками и Дмитрий Логинов, который свои золотые медали на чемпионате мира завоевывал, играючи расправляясь с конкурентами, вообще вчерашние юниоры: Бурову — 20, Логинову недавно исполнилось 19.

В «дистанционном» зачете Кубка мира по лыжным гонкам равных не было Александру Большунову, которого норвежцы на чемпионате мира обыгрывали, кажется, не столько классом, сколько слаженной, как в велоспорте, командной работой: в российской сборной она до сих пор не прижилась. | Источник: Reuters

С Алиной Загитовой «кейс» специфический, потому что в женском фигурном катании проблемы физиологического свойства часто начинаются именно в 16 лет. Но тут надо знать о том, что Загитову, что бы с ней ни происходило в дальнейшем, подпирает целый взвод неординарных по потенциалу российских фигуристок, в том числе работающих в той же группе тренера Этери Тутберидзе юниорок с ультрасложными программами, готовых уже выйти на взрослый лед. Сдача высот в этом жанре выглядит чем-то маловероятным. Как, впрочем, и в большей части остальных, наоборот, сулящих скорее движение вперед.