Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Сибирь
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ3
Калгари Флэймз2
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Славия Пр
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз5
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз6
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
16Главные провалы и неудачи в карьере Роналду
13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Екатерина Тудегешева объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира российская сноубордистка Екатерина Тудегешева объявила, что завершает профессиональную карьеру.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Дорогие мои друзья, сегодня хотела бы официально объявить, что я закачиваю свою профессиональную спортивную карьеру. Я свою миссию в спорте высших достижений выполнила, настало время уйти со старой дороги и найти новый путь и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях», — написала 31-летняя спортсменка на своей странице в Facebook.

«Я счастлива, что мне удалось пройти такой незабываемый, уникальный путь и достичь определенных высот в спорте. Надеюсь весь накопленный опыт использовать в будущем на благо общества и развития спорта. Сноуборд навсегда останется в моём сердце», — добавила она.

Тудегешева завоевала золото чемпионата мира-2007 в параллельном гигантском слаломе, на чемпионате мира-2013 победила в параллельном слаломе. Также в ее активе две бронзовые награды мировых первенств. В сезоне-2010/11 он выиграла зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах, на этапах Кубка мира одержала 12 побед, 27 раз поднималась на подиум.

 Тарасов записал видео из больницы после боя с Дациком
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость
«Ливерпуль» уничтожил «Порту» в ЛЧ. 5 ударов в створ — 4 гола
ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина
Радулов сделал из Ринне посмешище. «Даллас» вынес «Нэшвилл»
Черышев, Эмери, Кепа. Главное об ответных четвертьфиналах ЛЕ
Первое интервью Ковальчука после возвращения в сборную России
14 вещей, необходимых человеку с велосипедом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь