Екатерина Тудегешева объявила о завершении карьеры

Источник: Спорт РИА Новости

«Дорогие мои друзья, сегодня хотела бы официально объявить, что я закачиваю свою профессиональную спортивную карьеру. Я свою миссию в спорте высших достижений выполнила, настало время уйти со старой дороги и найти новый путь и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях», — написала 31-летняя спортсменка на своей странице в Facebook.

«Я счастлива, что мне удалось пройти такой незабываемый, уникальный путь и достичь определенных высот в спорте. Надеюсь весь накопленный опыт использовать в будущем на благо общества и развития спорта. Сноуборд навсегда останется в моём сердце», — добавила она.