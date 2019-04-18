Екатерина Тудегешева объявила о завершении карьеры
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира российская сноубордистка Екатерина Тудегешева объявила, что завершает профессиональную карьеру.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира российская сноубордистка Екатерина Тудегешева объявила, что завершает профессиональную карьеру.
«Дорогие мои друзья, сегодня хотела бы официально объявить, что я закачиваю свою профессиональную спортивную карьеру. Я свою миссию в спорте высших достижений выполнила, настало время уйти со старой дороги и найти новый путь и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях», — написала 31-летняя спортсменка на своей странице в Facebook.
«Я счастлива, что мне удалось пройти такой незабываемый, уникальный путь и достичь определенных высот в спорте. Надеюсь весь накопленный опыт использовать в будущем на благо общества и развития спорта. Сноуборд навсегда останется в моём сердце», — добавила она.
Тудегешева завоевала золото чемпионата мира-2007 в параллельном гигантском слаломе, на чемпионате мира-2013 победила в параллельном слаломе. Также в ее активе две бронзовые награды мировых первенств. В сезоне-2010/11 он выиграла зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах, на этапах Кубка мира одержала 12 побед, 27 раз поднималась на подиум.