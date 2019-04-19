РУСАДА: Паралимпиец Стафеев получил минимальное наказание за допинг ввиду признания вины

В допинг-пробе Стафеева был обнаружен карбокситетрагидроканнабинол. По решению дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА спортсмен был дисквалифицирован на три месяца начиная с 12 марта 2019 года.

«У него обнаружили марихуану, — сообщил собеседник ТАСС. — За нее в основном дают три месяца, если спортсмен честно расскажет, как она попала в организм. А те, кто начинает выдумывать невероятные истории, оказываются дисквалифицированными на два года. Сочинение “сказок” приравнивается к отсутствию объяснения попадания запрещенного вещества в организм».

Первым в истории олимпийским чемпионом по сноуборду стал канадец Росс Ребальяти, это произошло в 1998 году на Играх в японском Нагано. В допинг-пробе победителя, взятой сразу после окончания соревнований, были обнаружены следы марихуаны. После этого Международный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать спортсмена и лишить его золотой медали. Канадская делегация оперативно подала апелляцию в арбитражный суд.