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16:41 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА: Паралимпиец Стафеев получил минимальное наказание за допинг ввиду признания вины

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский парасноубордист Евгений Стафеев получил минимальное наказание за нарушение антидопинговых правил ввиду чистосердечного признания. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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В допинг-пробе Стафеева был обнаружен карбокситетрагидроканнабинол. По решению дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА спортсмен был дисквалифицирован на три месяца начиная с 12 марта 2019 года.

«У него обнаружили марихуану, — сообщил собеседник ТАСС. — За нее в основном дают три месяца, если спортсмен честно расскажет, как она попала в организм. А те, кто начинает выдумывать невероятные истории, оказываются дисквалифицированными на два года. Сочинение “сказок” приравнивается к отсутствию объяснения попадания запрещенного вещества в организм».

Первым в истории олимпийским чемпионом по сноуборду стал канадец Росс Ребальяти, это произошло в 1998 году на Играх в японском Нагано. В допинг-пробе победителя, взятой сразу после окончания соревнований, были обнаружены следы марихуаны. После этого Международный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать спортсмена и лишить его золотой медали. Канадская делегация оперативно подала апелляцию в арбитражный суд.

Суд пришел к выводу, что для лишения канадца золотой медали недостаточно оснований. Ребальяти помогла юридически неточная формулировка, содержавшаяся в действовавшем тогда медицинском кодексе МОК. В нем говорилось, что за употребление марихуаны «могут быть применены санкции», из чего не следует, что их применение обязательно.

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