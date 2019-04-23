Глава федерации сноуборда России: Вик Уайлд не планирует завершать карьеру

Источник: РИА "Новости"

Российские сноубордисты провели лучший сезон в истории, завоевав два золота и серебро на чемпионате мира в США. Андрей Соболев стал первым россиянином, победившим в общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах. Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров в интервью ТАСС рассказал о причинах успеха отечественных спортсменов, новой концепции развития акробатических видов и возможных изменениях в программе Олимпиады-2022 в Пекине.

— Самый успешный для российского сноуборда сезон завершился, вы уже подвели его итоги?

— Провели тренерские советы по итогам сезона, у нас есть понимание, куда мы движемся. Параллельные дисциплины показывают позитивную картинку, у нас очень сильная команда. Здесь проблем нет — хорошая площадка и инфраструктура, Россия в плане своих склонов и гор подходит для этих видов.

С другими дисциплинами сноуборда сложнее — требуется построение трасс, это довольно затратно. Горнолыжные курорты не всегда понимают необходимость таких сооружений, нас выручают отдельные площадки. Например, Миасс, где мы проводим соревнования по сноуборд-кроссу и акробатическим дисциплинам, сейчас появилась еще площадка в Красноярске на объекте «Сопка».

— Победы россиян на международных соревнованиях связаны в первую очередь с параллельными дисциплинами. В чем секрет успеха российских сноубордистов в этих видах?

— Это результат системной работы, мы не достигли успеха за два дня. Мы шли к таким результатам еще с конца 90-х и начала 2000-х годов. В тот момент, когда я сам начинал тренировать, наши сегодняшние результаты казались недостижимыми.

Сейчас выстроена система, которая работает на местах. Есть тренерская вертикаль, специалисты понимают, куда передают спортсменов и для чего. У нас большая скамейка запасных в параллельных дисциплинах, главное сохранить эти традиции.

— В каких российских регионах специализируются на подготовке спортсменов в альпийском сноуборде?

— Кемеровская область, Таштагол — это наша первая мощная команда, еще с 1997 года, со времен Владимира Викторовича Фоминых. Там очень сильные мотивированные спортсмены, хорошая школа с дружным коллективом.

Еще можно отметить Красноярск, школа там развивается, есть перспективы. Появляются спортсмены в Московской области, много ребят на Урале, в Удмуртии, Татарстане.

— Нет ли ощущения, что параллельные дисциплины не такие популярные, как акробатические?

— В последний год карвинг опять начал набирать интерес. Появляется много небольших фирм, которые производят оборудование и более доступный инвентарь. Это все еще дорогостоящий вид спорта, но у нас в стране он действительно массовый. Наверно, во всем мире это направление не развивается так, как у нас.

Если говорить о мировых тенденциях, то альпийскому сноуборду больше внимания уделяют европейские страны, для них это более удобно с точки зрения склона, не нужно искать сноуборд-парк.

— Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд из-за травмы пропустил большую часть сезона. Он не задумывается о завершении карьеры?

— Мы много общаемся с Виком, он фанат своего дела. Да, ему уже 32 года, но в этой дисциплине и в 35 лет люди выигрывают Олимпиады. Этому способствует и новый сингл-формат: шесть спусков — и у тебя медаль. Уайлд конкурентен и потенциал в нем есть, надо только внимательно изучить видеоанализ и исправить некоторые сбои.

— В прошлом сезоне в Москве на Воробьевых горах прошел этап Кубка мира по параллельному слалому, планируется ли провести такие соревнования в следующем сезоне?

— В новом сезоне хотим попробовать начать сезон с этапа Кубка мира в России, хотя обычно программа Кубка стартовала с соревнований в Италии. Запланировали провести первый этап рядом с тем местом, где тренируется наша команда, — в Челябинской области. Сборная тренируется в Абзаково, соревнования должны пройти в Банном и стать финальной точкой в нашей подготовке на снегу.

— А как же московский этап?

— Насчет московского этапа пока думаем — проводить его или нет. Еще у нас появилась новая площадка в Альметьевске, ее мы тоже будем заявлять совместно со сноуборд-кроссом. Сначала мы предлагали провести там только сноуборд-кросс, но от самого региона идет инициатива, чтобы там прошли еще и соревнования по параллельному слалому. Надеюсь, что этап по кроссу в Альметьевске станет у нас традиционным.

Команде по кроссу не хватает Олюнина

— В сноуборд-кроссе в прошедшем сезоне у нас не такие выдающиеся результаты. С чем это связано?

— Наш лидер в этой дисциплине Николай Олюнин продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на Олимпийских играх. Надеемся, что он вернется, главное сейчас — чтобы успешно прошли все операции. Помогаем чем можем, его нужно вернуть в команду. Это очень важно, огромная мотивация для остальных. Он — реальный лидер, немного даже выступает в качестве играющего тренера, без него ребята просели в результатах.

— Олюнину в этом году исполнится 28 лет, возраст не станет помехой для достижения высоких результатов?

— Николай талантлив и может бороться за победы, у него есть потенциал и природные данные. В этой дисциплине очень важен накат. Молодежь приходит в кросс, но спортсмены на высоком уровне выступают и до 40 лет, главное — держать себя в тонусе. В отличие от акробатических дисциплин, в сноуборд-кроссе наибольших успехов в последнее время добиваются именно опытные спортсмены. А Коля на четыре года младше нынешнего мирового лидера.

— Еще один лидер российской команды Кристина Пауль выиграла золотую медаль Универсиады, но в Кубке мира громких успехов у нее пока нет.

— Кристина — опытный боец, у нее колоссальный потенциал. Она может обыгрывать всех по ходу заезда, но ей чего-то всегда не хватает. Кристина способна с этим справиться и стать олимпийской чемпионкой, нужно только трудиться. Она это понимает, нужно только постараться.

— Сноуборд-кросс довольно травмоопасная дисциплина, насколько охотно спортсмены выбирают этот вид?

— Главное, чтобы не менялись мировые тенденции, не нужно уходить в усложнение трасс, это только увеличит травмоопасность. В сноуборд-кроссе нужны четкие стандарты и понимание фигур, это придаст массовость дисциплине. Сейчас трассы стали делать более простыми, в этот вид спорта стало приходить больше девушек.

У нас сейчас хорошая новая площадка в Альметьевске, с правильным уклоном. Еще в России на сноуборд-кроссе специализируются школы в Магадане, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

— В следующем сезоне не будет ни Олимпиады, ни мирового первенства, только соревнования в Кубке мира. Будет ли как-то отличаться подготовка сборной от прошлого сезона?

— В параллельных дисциплинах в следующем сезоне можно спокойно и хладнокровно работать. Сейчас ребята отдыхают, хотим дать им небольшую паузу в централизованной подготовке. Резерв начнет централизованную подготовку раньше, ближе к августу присоединятся и лидеры команды.

Что касается сноуборд-кросса, то решили, что команде нужно больше занятий на снегу, в корне изменили подготовку в этом сезоне. Планируем пригласить олимпийскую чемпионку Еву Самкову на наш сбор на Камчатке, чтобы она провела мастер-класс.

«Талантливые ребята появляются»

— Самыми проблемными для России остаются акробатические дисциплины, с чем это связано?

— Та централизованная подготовка, которая у нас была, не дает своих плодов. Мы пытались сделать подготовку команды по акробатическим дисциплинам централизованной, как в других видах спорта, но по ряду причин это работает не так эффективно. Сейчас я получу от тренерского совета программу подготовки, которую мы утвердим и будем по ней работать.

Основная проблема в этих дисциплинах — отсутствие инфраструктуры, у нас нет условий для круглогодичных занятий. Мы сделали два предложения Минспорту — о Кисловодской базе и о базе в Сочи, чтобы сделать там площадки с симуляторами, трамплинами, подушками, разгонками. У регионов появились бы площадки, чтобы поднять уровень спортсменов.

Знаю, что подушку для акробатики приобрели в Уфе, нужно ее только установить. Это уже даст определенный толчок к развитию. Наша задача — поднять средний уровень спортсменов в регионах для передачи дальше в сборную.

— Месяц назад несколько тренеров по акробатическим дисциплинам написали открытое письмо, в котором предлагали создать новую концепцию развития. Вы общались с ними?

— Да, мы встретились. Сели с тренерами, обсудили их предложения, пожали руки. Готовим окончательный вариант единой концепции развития, скоро он будет принят. Там, например, должны быть прописаны критерии для спортсменов по возрастным группам — по подготовке восьмилетних ребят, 12-летних спортсменов, для высшего спортивного мастерства, для национальной команды. Нужно сделать программу, которая будет в открытом доступе.

— В России есть молодые спортсмены, которых можно вывести на высший уровень через несколько лет?

— Внутри страны у нас пока не очень высокая конкуренция, но талантливые ребята появляются, главное, чтобы они развивались. Мы не бросаем своих лидеров, но сейчас уже будем смотреть на ребят 2004−2006 годов рождения для подготовки к следующему чемпионату мира. В акробатических дисциплинах у нас пока нет стабильности, но стабильность может наработаться только через объемы работы, через программу подготовки на майском снегу и так далее.

— На двух последних Олимпийских играх золотые медали в слоупстайле завоевывали 17−18-летние спортсмены. Средний возраст лидеров нашей сборной выше. Почему так происходит?

— Это проблема наших регионов, где одного спортсмена ведут на протяжении многих лет. В мировой практике нет такой привязки к лидерам, лидеры остаются, если они на одном уровне могут соперничать с молодыми спортсменами. Россияне все время на два-три года старше своих соперников. В новой концепции учитывается тот факт, что уже к 15−16 годам спортсмен должен выходить на уровень высшего мастерства. По канонам гимнастики, прыжков в воду, которые применимы и к нашим акробатическим видам.

— Софья Федорова в сезоне-2017/18 выиграла общий зачет Кубка мира по слоупстайлу. Что с ней сейчас?

— По семейным обстоятельствам она пропустила сезон. Насчет следующего пока неизвестно, но надеюсь, что Софья вернется. Мы с ней поддерживаем контакт, знаю, что она тренируется в зале, поддерживает форму, занимается гимнастикой. В каком состоянии на снегу — пока сказать сложно.

— Еще один россиянин — Влад Хадарин — завоевывал медали на этапах Кубка мира. За счет чего Хадарин и Федорова сумели достигнуть заметных успехов на международных соревнованиях?

— Федорова пришла к нам из гимнастики, ее папа — тренер. У нее заложена хорошая гимнастическая база, с которой было проще все делать на снегу. Влад вырос в Новосибирской школе, где у него были хорошие учителя — Соболев, Лапушкин, Миндруль, потом уехал за рубеж, готовился с итальянским тренером. На Олимпиаде он сделал очень сложный трюк в биг-эйре, но не справился с приземлением, а так была бы медаль.

Регионы должны активно участвовать в подготовке спортсмена, помогать сборной России. Тот же Хадарин выступает за Татарстан, регион ему очень помогает — создает дополнительные условия, это тоже дает результат.

— Может быть, стоит привлечь иностранных тренеров к работе с россиянами?

— Мы привлекали иностранных специалистов, но дело не в них. В первую очередь нужны условия, связь качественных тренировок, обмен опытом. Наши тренеры на многое способны, но мы хотим, чтобы они объединились и шли по одной программе, а не как лебедь, рак и щука в известной басне. Было много разных видений, но мы планируем прийти к единой концепции.

— У нас в России есть какая-то самая сильная школа акробатических дисциплин?

— Чтобы была на голову сильнее остальных — нет, такой нет. Было бы здорово, если бы была, тогда и остальные школы бы тянулись за лидером. Сейчас школу по акробатике нужно делать в Красноярске. Там очень хороший гимнастический зал с батутами, с трамплинами для разгона на скейте или сноуборде — в зависимости от покрытия. Есть площадка, нужно оснастить склон и отправить туда сильных тренеров по акробатике.

— Насколько охотно дети идут в спортивные секции и школы заниматься сноубордингом, а именно — акробатическими дисциплинами?

— У нас массовый вид спорта, которым занимается много детей. На первенстве России много участников было и в слоупстайле, и в биг-эйре. Главное — вывести их на уровень высшего спортивного мастерства, по-хорошему нужно хотя бы по пять-десять человек из каждого региона доводить до такого уровня. Но кто-то рано уходит, кому-то надоедает, многое зависит и от результатов — чем результат ниже, тем быстрее бросают.

— Со скольки лет набирают ребят в группы по сноуборду?

— Обычно с восьми, но не поздно начать и в 12 лет, если ребенок от природы одарен для каких-то дисциплин. Конечно, к этим 12 годам у него должна быть определенная спортивная база. В идеале надо привлекать к занятиям сноубордом детей из других видов спорта, например, в акробатические дисциплины приглашать гимнастов. Да, их нужно будет научить кататься, но то, что они делают в зале по акробатике, поможет им на снегу. Надеюсь, что именно таким путем пойдут в Красноярке.

— Слоупстайл и биг-эйр — родственные дисциплины, обычно одни и те же спортсмены выступают в обоих этих видах. Несколько отдельно стоит хафпайп, что у нас с ним?

— Это сложный вид, подготовить спортсмена в этой дисциплине непросто.

У нас хафпайп есть в Миассе, еще наследие Универсиады — хафпайп на «Сопке» в Красноярске. Пока спортсменов у нас в этом виде мало, все больше сфокусированы на слоупстайле и биг-эйре.

— Есть ли возможность когда-нибудь прийти к тому, чтобы сборы национальной команды по всем дисциплинам полностью проходили бы в России?

— Чтобы проводить сборы в России, нам нужно осваивать северный Эльбрус. Есть такой ледник Джилы-Су, там можно было бы тренироваться с июня по сентябрь, поставить плавучие канатки, как в Швейцарии. Высота там поменьше, чем на южном Эльбрусе, меньше солнечной радиации и давления, шикарный жесткий снег. База стала бы окупаться — туда бы поехали и иностранцы, это был бы колоссальный скачок для наших дисциплин. Но сначала нужно пустить туда проектировщиков, продумать строительство и согласовать объект.

Второй вариант — построить в любых горах расширенный крытый комплекс с системой оснежения. У нас по всей стране хоккейные коробки, наш комплекс — это как пять-шесть таких коробок, поставленных в один ряд. Подобный комплекс существует в Германии. Строительство любого из этих двух объектов стало бы серьезным прорывом для нашей дисциплины, но без федеральной поддержки это невозможно.

В программу Игр-2022 могут включить новую дисциплину

— Недавно стало известно, что Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по сноуборду и фристайлу 2025 года. Какая от этого польза для российского сноубординга?

— Если Россия получит право проведения мирового первенства, то серьезную поддержку получит и объект, на котором планируют проведение турнира, и наши сборные. Будет реклама соревнований, поднимется интерес у зрителей, придут болельщики. Мы заинтересованы в таком развитии.

— Объект «Сопка» в нынешней конфигурации готов к проведению мирового первенства?

— Хафпайп там категории А, он подойдет для чемпионата мира. Некоторые другие трассы нужно будет усовершенствовать. Возможно, будут задействованы и трассы в «Бобровом логу».

— Оценивать перспективы россиян на чемпионате мира-2025 пока рано?

— До этого мирового первенства еще шесть лет. Может, тот человек, который победит на том чемпионате мира, еще и на сноуборд не встал.

— После Олимпийских игр в Сочи из программы был исключен параллельный слалом, остался только гигантский. Есть предпосылки, что он будет возвращен?

— Командную слаломную гонку могут включить уже в программу Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На этапе Кубка мира в параллельном слаломе хороший результат показала китаянка, поэтому Китай тоже заинтересован в этой дисциплине. Они на правах страны-хозяйки за два года до соревнований могут добавить эту дисциплину. Инициативу поддерживает большинство европейских стран, определенная работа над этим ведется.

Но мне кажется, что сначала нужно доработать формат этой гонки. Проводить квалификацию, расставлять пары по рейтингу, может быть, сделать команду из четырех человек, а не из двух. Но в формате соревнования четверок резко сократится число участников — не все страны смогут выставить четверку спортсменов. Хотя если будут соревноваться именно четверки, то у нас будет очень серьезное преимущество.