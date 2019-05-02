СМИ: призер ОИ сноубордист Роллан госпитализирован после попытки побить рекорд мира

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, инцидент произошел 30 апреля на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции. 29-летний сноубордист готовился установить мировой рекорд по квотерпайпу (трамплину, у которого горизонтальная плоскость по радиусу плавно переходит в вертикальную), намереваясь сделать четверной прыжок, но упал и получил несколько переломов, в том числе в области таза.

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Роллан был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в настоящее время состояние спортсмена стабилизировалось, в пятницу его перевезут в другое медицинское учреждение.