Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус Блю Джэкетс1
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Еврокубки
2.05
Арсенал3
Валенсия1
Футбол. Еврокубки
2.05
Айнтрахт Ф1
Челси1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей
Анжи
Хоккей. Европа
2.05
Финляндия3
Чехия2
Все события
Фоторепортажи
10«Барселона» отпраздновала чемпионство
19Легендарная карьера Икера Касильяса
2 мая, источник: ТАСС

СМИ: призер ОИ сноубордист Роллан госпитализирован после попытки побить рекорд мира

ТАСС, 2 мая. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в хафпайпе французский сноубордист Кевин Роллан госпитализирован после попытки установить мировой рекорд. Об этом в четверг сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на портал SkiChrono.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, инцидент произошел 30 апреля на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции. 29-летний сноубордист готовился установить мировой рекорд по квотерпайпу (трамплину, у которого горизонтальная плоскость по радиусу плавно переходит в вертикальную), намереваясь сделать четверной прыжок, но упал и получил несколько переломов, в том числе в области таза.

Видео
Звезда российского сноуборда Тудегешева завершила карьеру
Роллан был госпитализирован в тяжелом состоянии, но в настоящее время состояние спортсмена стабилизировалось, в пятницу его перевезут в другое медицинское учреждение.

Помимо бронзы Игр-2014, Роллан является обладателем золотой, двух серебряных и бронзовой наград чемпионатов мира. Также спортсмен является двукратным обладателем Кубка мира в хафпайпе.

 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Америка — главный конкурент России на чемпионате мира?
«Арсенал» одержал волевую победу над «Валенсией» в Лиге Европы
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию завершила карьеру
Овечкин присоединился к сборной России на Чешских играх
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЕ
Капитан «Зенита» рассказал о своем будущем в команде
Армия пионеров: ЦСКА вошел в топ-50 самых молодых команд Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь