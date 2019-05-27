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27 мая, источник: ТАСС

Чемпионат России по сноуборду в 2020 году может пройти в Сочи

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Всесезонный курорт «Горки Город» в Красной Поляне Сочи может принять чемпионат России по сноуборду в акробатических и параллельных дисциплинах в 2020 году, инфраструктура и продолжительность горнолыжного сезона позволяют тренироваться здесь российским спортсменам в мае — июне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба курорта.

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По информации пресс-службы, делегация Федерации сноуборда России (ФСР) посетила с инспекцией «Горки Город». «Целью посещения и осмотра уникальных климатических зон Цирк-2 и Цирк-3, где находятся зоны катания и сноупарк, стала организация на базе курорта тренировочного процесса для сборных ФСР в подготовительный период весной — летом, а также проведение в мае следующего года чемпионата России по сноуборду», — говорится в сообщении.

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По итогам работы специалисты оценили готовность курорта к проведению масштабных соревнований. «Инфраструктура и технические параметры горнолыжных склонов позволяют курорту рассчитывать на проведение весной 2020 года соревнований уровня финала чемпионата России по сноуборду в акробатических и параллельных дисциплинах. Качественный сервис, инфраструктура, логистика, а также уникальная для России продолжительность горнолыжного сезона на курорте в совокупности дают возможность тренироваться нашим спортсменам на объектах “Горки Город” в мае-июне», — цитирует пресс-служба курорта президента Федерации сноуборда России (ФСР) Дениса Тихомирова.

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