Чемпионат России по сноуборду в 2020 году может пройти в Сочи

По информации пресс-службы, делегация Федерации сноуборда России (ФСР) посетила с инспекцией «Горки Город». «Целью посещения и осмотра уникальных климатических зон Цирк-2 и Цирк-3, где находятся зоны катания и сноупарк, стала организация на базе курорта тренировочного процесса для сборных ФСР в подготовительный период весной — летом, а также проведение в мае следующего года чемпионата России по сноуборду», — говорится в сообщении.
По итогам работы специалисты оценили готовность курорта к проведению масштабных соревнований. «Инфраструктура и технические параметры горнолыжных склонов позволяют курорту рассчитывать на проведение весной 2020 года соревнований уровня финала чемпионата России по сноуборду в акробатических и параллельных дисциплинах. Качественный сервис, инфраструктура, логистика, а также уникальная для России продолжительность горнолыжного сезона на курорте в совокупности дают возможность тренироваться нашим спортсменам на объектах “Горки Город” в мае-июне», — цитирует пресс-служба курорта президента Федерации сноуборда России (ФСР) Дениса Тихомирова.