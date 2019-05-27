Чемпионат России по сноуборду в 2020 году может пройти в Сочи

По информации пресс-службы, делегация Федерации сноуборда России (ФСР) посетила с инспекцией «Горки Город». «Целью посещения и осмотра уникальных климатических зон Цирк-2 и Цирк-3, где находятся зоны катания и сноупарк, стала организация на базе курорта тренировочного процесса для сборных ФСР в подготовительный период весной — летом, а также проведение в мае следующего года чемпионата России по сноуборду», — говорится в сообщении.