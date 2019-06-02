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20:31 (мск), источник: ТАСС

FIS одобрила заявку Красноярска на проведение ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

ТАСС, 2 июня. Международная федерация лыжного спорта (FIS) окончательно утвердила заявку Красноярска в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Красноярск стал единственным претендентом на проведение мирового первенства, прием заявок завершился 1 мая.

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Первый в истории России чемпионат мира по фристайлу и сноуборду планируется провести в кластере «Сопка» в Красноярске, где в марте прошли соревнования по фристайлу и сноуборду зимней Универсиады. Кластер «Сопка» — это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. В кластере расположены трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блоки.

Чемпионаты мира по сноуборду и фристайлу проводятся каждый нечетный год. В 2019 году турнир прошел в США, тогда российские спортсмены показали лучший результат в истории, завоевав три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Следующее мировое первенство пройдет с 27 января по 7 февраля 2021 года в Китае. В 2023 году чемпионат мира по сноуборду и фристайлу примет грузинский Бакуриани.

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