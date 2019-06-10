Уайлд может вернуться в США. Россия близка к тому, чтобы потерять лучшего сноубордиста в истории

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Как стало известно «СЭ», если спортивное руководство страны не предпримет срочных мер, то уже на следующей неделе легенда мирового сноуборда Вик Уайлд прекратит попытки достучаться до него — и вернется в США. Вик — единственный спортсмен в истории, который выиграл в сноуборде два золота за одну Олимпиаду. Единственный олимпийский чемпион из России в этом виде спорта. Но сложилась ситуация, из которой он просто не видит другого выхода.

Камень преткновения — ФМБА

Проблема в том, что ФМБА не дает 32-летнему олимпийскому чемпиону допуск на участие в соревнованиях. Говоря армейским языком, по мнению наших специалистов он «не годен». Уайлду не платят зарплату, не могут командировать на сборы. Было бы смешно, если бы не так грустно, но по той же самой причине год назад карьеру завершила жена Вика — чемпионка мира и призер Олимпиады Алена Заварзина. Однако та история, кажется, никого и ничему не научила.

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Виктор, услышав приговор от ФМБА, ездил в Австрию, чтобы пройти углубленное обследование. Там ему сказали, что никаких проблем нет — он здоров как бык. И, конечно, может продолжать заниматься любимым делом. Однако в ФМБА даже слушать не стали.

Уайлд не хочет выносить сор из избы и до конца недели отказался от комментариев. Но мы посчитали правильным опубликовать информацию сейчас, поскольку высока вероятность того, что скоро будет слишком поздно. Руководство российского спорта, похоже, не понимает, насколько серьезна проблема. Вик ждет не один месяц, но его, похоже, просто игнорят. Вот он и решил для себя, что нынешняя неделя будет определяющей.

Если все и дальше продолжат плыть по течению, то Россия потеряет одного из героев сочинской Олимпиады.

Уайлд хочет остаться в России

Помимо всего прочего, это станет серьезнейшим репутационным ударом для нашего спорта. Некоторые чиновники много лет говорили о том, что американец предпочел Штатам Россию. А как будет все выглядеть теперь, если ситуацию спустят на тормозах?

Представьте такой сюжет: в финальном заезде на Олимпийских играх-2022 Вик обыгрывает кого-либо из российских парней. Удивитесь, если так и случится? Вот и я о том же. Этот скандал не нужен абсолютно никому. И, я уверен, ситуацию можно было давным-давно решить, не доводя ее до крайней точки.

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Сам Уайлд не собирается ни скандалить, ни, тем более, уезжать из России. Приоритетный вариант для него — остаться на своей новой родине. Но, если человека фактически лишают права на любимую работу, то какие варианты остаются?

Вик — фанатик спорта. Он пробует то триатлон, то хайкинг, то велоспорт. Но главная его любовь — сноуборд. Доска для него неотъемлемая часть жизни. Он просто хочет кататься дальше и рубиться на трассах с лучшими райдерами планеты. Если не останется выбора, то будет делать это в форме американской сборной.

Мяч пока еще на стороне руководства российского спорта. И весь вопрос в том, как мы им распорядимся. Разберется ФМБА с этим страшным недугом, который не могут найти в Австрии и, уверен, не найдут в США — все будут довольны. Нет — гудбай лучший сноубордист в российской истории.