Олимпийскому чемпиону Сочи Уайлду мешают выступать за Россию, он может вернуться в США
Его жена Алена Заварзина раскритиковала министра Павла Колобкова.
Его жена Алена Заварзина раскритиковала министра Павла Колобкова.
Вик Уайлд — официально лучший сноубордист в истории России. Два олимпийских золота, бронза ЧМ, несколько побед на этапах Кубка мира — Вик уже давно является кумиром для всех русских ребятишек, думающих начать карьеру в сноуборде. В России Вик нашел любовь всей своей жизни сноубордистку Алену Заварзину, женился, стал гражданином нашей страны и переехал жить в Красноярск. Однако уже на следующей неделе один из героев сочинской Олимпиады может вернуться на свою родину — в США.
Для того, чтобы участвовать в соревнованиях, спортсмен должен пройти полное медицинское обследование и получить допуск от Федерального
Просто сумасшествие — осознавать, что если я и Министерство спорта не придем к
какому-торешению, эта неделя будет моей последней неделей в качестве российского спортсмена.
— Буду честен: ФМБА признало меня непригодным для спорта. В то же время мои австрийские врачи заключили, что я здоров и готов выступать. Не знаю, что будет дальше, но я не готов бросить сноуборд, и у меня все еще есть паспорт США.
Я больше не позволю этим бессильным идиотам из ФМБА распоряжаться моей карьерой.
Как только пошли слухи о том, что у Уайлда конфликт с Министерством спорта, министр спорта Павел Колобков постарался всех успокоить.
«Никакого конфликта нет, ситуация простая. Я знаю, что мы взяли Вика на работу, с ним готов подписать контракт один из регионов, контракт уже лежит на столе. Для того, чтобы быть допущенным к соревнованиям, нужно получить допуск. Мы заинтересованы, чтобы наши спортсмены были здоровы, прошли глубокое медобследование и получили разрешение.
Как только Вик пройдет обследование в ФМБА или предоставит справку из Австрии, что он здоров, то получит допуск, потому что у него были определенные вопросы. Кстати, обследование в Австрии оплачено государством. Мы заинтересованы, чтобы он выступал здоровым, за Россию, все зависит от него. В ближайшее время я с ним встречусь, если есть дополнительные вопросы, отвечу, мы заинтересованы, чтобы он продолжал выступать за Россию и приносил медали, мы делаем для этого все, уверен, что он тоже заинтересован в этом, — сказал Колобков журналистам.
Однако Алена Заварзина, которая в прошлогоднее межсезонье была в такой же ситуации, как и Вик, нашла в речи Колобкова несколько несостыковок.
Год назад
«Мы находимся на связи с Виком. ФМБА выдало ему временный допуск, он может принять участие в ближайшем сборе. При этом ему необходимо решить свои проблемы со здоровьем. Знаю, что он прошел обследование в Австрии, здесь нет никаких проблем, просто необходимо все состыковать», — цитирует президента Федерации сноуборда России (ФСР) Дениса Тихомирова ТАСС.
Потерять за год одних из лучших сноубордистов страны — неужели, это является целью российского спорта? Что в случае с Заварзиной, что сейчас с Уайлдом складывается ощущение, что проблемы просто создаются на пустом месте. Будьте уверены, если бы ФСР год назад была заинтересована в Заварзиной как в спортсменке, Алена бы в этом году продолжила выступать на самом высоком уровне.
Конечно, можно допустить тот факт, что в ФМБА работают лучшие в мире врачи, которые смогли найти у Вика
Третьего не дано.