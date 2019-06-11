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11 июня, источник: Sport24

Олимпийскому чемпиону Сочи Уайлду мешают выступать за Россию, он может вернуться в США

Его жена Алена Заварзина раскритиковала министра Павла Колобкова.

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Источник: РИА "Новости"

Вик Уайлд — официально лучший сноубордист в истории России. Два олимпийских золота, бронза ЧМ, несколько побед на этапах Кубка мира — Вик уже давно является кумиром для всех русских ребятишек, думающих начать карьеру в сноуборде. В России Вик нашел любовь всей своей жизни сноубордистку Алену Заварзину, женился, стал гражданином нашей страны и переехал жить в Красноярск. Однако уже на следующей неделе один из героев сочинской Олимпиады может вернуться на свою родину — в США.

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Что произошло?

Для того, чтобы участвовать в соревнованиях, спортсмен должен пройти полное медицинское обследование и получить допуск от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Без допуска атлет не имеет права ездить на сборы, а также не получает зарплату. ФМБА считает, что у Уайлда проблемы со здоровьем, Вик решил съездить в Австрию и пройти обследование там. То ли заграничные врачи плохо ищут, то ли у Вика на самом деле все хорошо, но вердикт австрийских медиков — Уайлд здоров.

Просто сумасшествие — осознавать, что если я и Министерство спорта не придем к какому-то решению, эта неделя будет моей последней неделей в качестве российского спортсмена.
Вик Уайлд

—  Буду честен: ФМБА признало меня непригодным для спорта. В то же время мои австрийские врачи заключили, что я здоров и готов выступать. Не знаю, что будет дальше, но я не готов бросить сноуборд, и у меня все еще есть паспорт США.

Я больше не позволю этим бессильным идиотам из ФМБА распоряжаться моей карьерой.

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Реакция российской стороны и несостыковки

Как только пошли слухи о том, что у Уайлда конфликт с Министерством спорта, министр спорта Павел Колобков постарался всех успокоить.

«Никакого конфликта нет, ситуация простая. Я знаю, что мы взяли Вика на работу, с ним готов подписать контракт один из регионов, контракт уже лежит на столе. Для того, чтобы быть допущенным к соревнованиям, нужно получить допуск. Мы заинтересованы, чтобы наши спортсмены были здоровы, прошли глубокое медобследование и получили разрешение.

Как только Вик пройдет обследование в ФМБА или предоставит справку из Австрии, что он здоров, то получит допуск, потому что у него были определенные вопросы. Кстати, обследование в Австрии оплачено государством. Мы заинтересованы, чтобы он выступал здоровым, за Россию, все зависит от него. В ближайшее время я с ним встречусь, если есть дополнительные вопросы, отвечу, мы заинтересованы, чтобы он продолжал выступать за Россию и приносил медали, мы делаем для этого все, уверен, что он тоже заинтересован в этом, — сказал Колобков журналистам.

Однако Алена Заварзина, которая в прошлогоднее межсезонье была в такой же ситуации, как и Вик, нашла в речи Колобкова несколько несостыковок.

Источник: Sport24

Год назад из-за бездействия боссов российского спорта Алена завершила карьеру. Вик же решил идти до конца и своим высказыванием о возвращении в США практически поставил Министерству спорта ультиматум. И, о чудо, ФМБА дало Уайлду временный допуск.

«Мы находимся на связи с Виком. ФМБА выдало ему временный допуск, он может принять участие в ближайшем сборе. При этом ему необходимо решить свои проблемы со здоровьем. Знаю, что он прошел обследование в Австрии, здесь нет никаких проблем, просто необходимо все состыковать», — цитирует президента Федерации сноуборда России (ФСР) Дениса Тихомирова ТАСС.

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Печальная реальность

Потерять за год одних из лучших сноубордистов страны — неужели, это является целью российского спорта? Что в случае с Заварзиной, что сейчас с Уайлдом складывается ощущение, что проблемы просто создаются на пустом месте. Будьте уверены, если бы ФСР год назад была заинтересована в Заварзиной как в спортсменке, Алена бы в этом году продолжила выступать на самом высоком уровне.

Конечно, можно допустить тот факт, что в ФМБА работают лучшие в мире врачи, которые смогли найти у Вика что-то такое, что не смогли увидеть в Австрии. Однако верится в такое с трудом. И теперь у этой истории лишь два варианта развития событий: либо по мнению русских врачей каким-то магическим образом Вик оказывается полностью здоров, либо он со следующего сезона начнет кататься в сборной США.

Третьего не дано.

Министр спорта РФ — о возможном возвращении сноубордиста Уайлда в США
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11 июня© Ньюстюб
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