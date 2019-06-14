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14 июня, источник: Спорт РИА Новости

Посольство России в США подтвердило гибель Дмитрия Кольцова в Лос-Анджелесе

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Посольство РФ в США подтвердило гибель россиянина Дмитрия Кольцова в Лос-Анджелесе.

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Накануне офис окружного прокурора Лос-Анджелеса сообщил, что Дмитрий Кольцов был застрелен в своей машине в центре города 10 июня. По подозрению в совершении этого преступления задержан 30-летний Ретт Маккензи Нельсон. По данным следствия, тот стрелял из своей машины, мотивы не называются.

«Позже в тот же день обвиняемый предположительно убил Джозефа Солано в ресторане “Jack in the box” в Алгамбре. Солано был заместителем в департаменте шерифа округа Лос-Анджелес. Спустя несколько часов после убийства Солано обвиняемый совершил два ограбления в Лонг-Бич: одно на заправочной станции Shell, другое в (магазине) 7-Eleven», — сказано в документе.

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Нельсону предъявлено обвинение в убийстве и ограблении. Максимальное наказание, которое ему грозит, — пожизненное заключение без права на помилование.

Кольцову был 31 год. Спортсмен входил в состав сборных Москвы и России. За свою карьеру он выигрывал Кубок России и чемпионат России по сноуборду.

Источник: Спорт РИА Новости
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