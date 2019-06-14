Посольство России в США подтвердило гибель Дмитрия Кольцова в Лос-Анджелесе
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Посольство РФ в США подтвердило гибель россиянина Дмитрия Кольцова в
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Посольство РФ в США подтвердило гибель россиянина Дмитрия Кольцова в
Накануне офис окружного прокурора
«Позже в тот же день обвиняемый предположительно убил Джозефа Солано в ресторане “Jack in the box” в Алгамбре. Солано был заместителем в департаменте шерифа округа
Нельсону предъявлено обвинение в убийстве и ограблении. Максимальное наказание, которое ему грозит, — пожизненное заключение без права на помилование.
Кольцову был 31 год. Спортсмен входил в состав сборных Москвы и России. За свою карьеру он выигрывал Кубок России и чемпионат России по сноуборду.