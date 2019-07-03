Загитова, Медведева и Кулижников вошли в новые международные пулы допинг-тестирования ISU

В пулы тестирования ISU на сезон-2019/20 вошли 107 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, из них 25 — россияне.
Из фигуристов, кроме олимпийской чемпионки Загитовой, серебряного призера ОИ-2018 Медведевой и чемпионки мира среди юниоров Трусовой, в пулы были включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (все — парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (спортивные танцы).
Вместе с неоднократными победителями чемпионатов мира по конькобежному спорту Кулижниковым и Юсковым в пулы также вошли Анна Чернова, Ольга Фаткуллина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Руслан Захаров.
Из российских шорт-трекистов ISU взял под особый допинг-контроль Семена Елистратова, Екатерину Константинову и Софью Просвирнову.
В новые международные пулы тестирования включены многие ведущие конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты мира, в частности, Юдзуру Ханю (Япония), Свен Крамер (Нидерланды), Клаудия Пехштайн (Германия), Мартина Сабликова (Чехия), Габриэла Пападакис, Гийом Сизерон (оба — Франция).