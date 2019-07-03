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15:24 (мск), источник: ТАСС

Сноубордист Уайлд заявил, что продолжит выступать за сборную России

ТАСС, 3 июля. Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил, что он продолжит выступать за сборную России. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram в среду.

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Источник: РИА "Новости"

«Если вам интересно, я продолжу выступать за сборную России, — написал 32-летний Уайлд, — Благодарю [Павла] Колобкова (министр спорта РФ — прим. ТАСС) за решение проблемы».

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Как сообщал ранее ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не выдало Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем. В связи с отсутствием допуска спортсмен не может принимать участие в сборах и выступать в соревнованиях. Сам Уайлд позднее заявил, что не имеет проблем со здоровьем.

Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России он выступает с 2012 года, до этого представлял США.

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