Олюнин намерен выступить на Олимпиаде-2022

Источник: Спорт РИА Новости

На Олимпийских играх в Пхенчхане Олюнин порвал мениск и сломал кость в голени в трех местах во время прохождения трассы по борд-кроссу. В 2018 году сноубордист перенес три операции, а в середине октября текущего года был прооперирован в четвертый раз.

«Эта травма не сбивает меня с пути, я хочу дальше выступать. За это время я многое переосмыслил. Может, этот момент и нужен был мне на жизненном пути и в карьере. Может, эти два года я не потерял, а наоборот, что-то приобрел. Я хочу выступить на Олимпиаде 2022 года. Сейчас это единственная моя цель и миссия. Если ее не будет, то зачем все это? У меня есть четкая цель, буду идти к ней», — сказал Олюнин по телефону.



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«После последней операции я прохожу реабилитацию на аппаратах в больнице, то есть сгибание-разгибание колена. Ничего больше я пока не делаю, идет период заживления. Наверно, через месяц приступлю к легким нагрузкам. Посмотрим, как дальше поведет себя нога. Врачи сказали, что в течение полугода я должен восстановиться полностью», — добавил собеседник агентства.

В марте 2020 года пройдет чемпионат России по борд-кроссу. «Желание выступать дальше у меня большое. Если все получится, хотелось бы выступить уже в конце этого сезона на чемпионате России. Хочется показать себя, свои силы. Порох в пороховницах у меня, думаю, еще остался», — отметил Олюнин.