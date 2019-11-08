Олюнин намерен выступить на Олимпиаде-2022
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады-2014 российский сноубордист Николай Олюнин сообщил РИА Новости, что не планирует завершать карьеру
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады-2014 российский сноубордист Николай Олюнин сообщил РИА Новости, что не планирует завершать карьеру
На Олимпийских играх в Пхенчхане Олюнин порвал мениск и сломал кость в голени в трех местах во время прохождения трассы по
«Эта травма не сбивает меня с пути, я хочу дальше выступать. За это время я многое переосмыслил. Может, этот момент и нужен был мне на жизненном пути и в карьере. Может, эти два года я не потерял, а наоборот,
«После последней операции я прохожу реабилитацию на аппаратах в больнице, то есть
В марте 2020 года пройдет чемпионат России по
В сентябре Олюнин был избран депутатом городского совета Красноярска. «Я смогу совмещать выступления в сноуборде с депутатскими обязанностями. Я же не постоянно буду на сборах и соревнованиях. Буду и домой прилетать, я не буду покидать своих избирателей, свой округ, свой район. У меня есть помощники, работа в городском совете будет идти независимо от занятости в сноуборде. Одно другому не помешает», — объяснил олимпийский призер.