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7 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Олюнин намерен выступить на Олимпиаде-2022

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады-2014 российский сноубордист Николай Олюнин сообщил РИА Новости, что не планирует завершать карьеру из-за тяжелой травмы ноги и хочет выступить на Играх 2022 года в Пекине.

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Источник: Спорт РИА Новости

На Олимпийских играх в Пхенчхане Олюнин порвал мениск и сломал кость в голени в трех местах во время прохождения трассы по борд-кроссу. В 2018 году сноубордист перенес три операции, а в середине октября текущего года был прооперирован в четвертый раз.

«Эта травма не сбивает меня с пути, я хочу дальше выступать. За это время я многое переосмыслил. Может, этот момент и нужен был мне на жизненном пути и в карьере. Может, эти два года я не потерял, а наоборот, что-то приобрел. Я хочу выступить на Олимпиаде 2022 года. Сейчас это единственная моя цель и миссия. Если ее не будет, то зачем все это? У меня есть четкая цель, буду идти к ней», — сказал Олюнин по телефону.


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«После последней операции я прохожу реабилитацию на аппаратах в больнице, то есть сгибание-разгибание колена. Ничего больше я пока не делаю, идет период заживления. Наверно, через месяц приступлю к легким нагрузкам. Посмотрим, как дальше поведет себя нога. Врачи сказали, что в течение полугода я должен восстановиться полностью», — добавил собеседник агентства.

В марте 2020 года пройдет чемпионат России по борд-кроссу. «Желание выступать дальше у меня большое. Если все получится, хотелось бы выступить уже в конце этого сезона на чемпионате России. Хочется показать себя, свои силы. Порох в пороховницах у меня, думаю, еще остался», — отметил Олюнин.

В сентябре Олюнин был избран депутатом городского совета Красноярска. «Я смогу совмещать выступления в сноуборде с депутатскими обязанностями. Я же не постоянно буду на сборах и соревнованиях. Буду и домой прилетать, я не буду покидать своих избирателей, свой округ, свой район. У меня есть помощники, работа в городском совете будет идти независимо от занятости в сноуборде. Одно другому не помешает», — объяснил олимпийский призер.

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