Главный допинговый скандал Европы продолжает набирать обороты. Подозреваемых все больше

Источник: Sport24

На лыжном чемпионате мира в Зефельде полиция накрыла подпольную лабораторию. Там атлеты проводили манипуляции с кровью. С того момента на допросе побывали не только спортсмены, но и врачи с тренерами. Расследование до сих пор продолжается. Клиентов у немецкого врача Марка Шмидта оказалось куда больше, чем ожидали полицейские. И пока в деле появляются новые фигуранты, старые получают по заслугам.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин и Андреас Веерпалу с Карелом Таммъярвом из Эстонии стали первыми подозреваемыми, но все еще не получили наказания. Координатор Международной федерации лыжных видов (FIS) по вопросам антидопинга Сара Фуссек пообещала, что обновленная информация по делам троих лыжников будет предоставлена до старта нового Кубка мира.

А вот австриец Макс Хауке уже получил условный срок и штраф. 27-летний лыжник признался, что принимал гормоны роста и кровяной допинг. Он раскаялся в суде и решил частично возместить ущерб.

На очереди и Доминик Бальдауф. Ему грозит от шести месяцев до пять лет лишения свободы. Дату суда австрийцу еще не назначили.

Плохи дела у австрийских велосипедистов. Георг Прайдлер и Штефан Денифль дисквалифицированы на 4 года после признаний в использовании допинга.

Международный союз велосипедистов (UCI) также дисквалифицировал на два года бывшего итальянского гонщика Алессандро Петакки и словенцев Борута Божича и Кристяна Корена.

Полиция добралась и до бывшего тренера австрийских лыжников Вальтера Майера. 62-летний специалист уже участвовал в допинговом замесе на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и Турине. Но после недавнего допроса его отпустили.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

В подвешенном состоянии находится немецкий врач Ульрих Хегеле, который работал в австрийской лыжной ассоциации с 2006 года. Следователи провели обыск у него дома, но никаких улик не обнаружили.

Сам Хегеле относится к ситуации спокойно. Он даже не нанял себе адвоката.

— Я никогда не покупал или не заказывал добавки ЭПО или что-то еще за всю свою жизнь, и я их не продавал. Мне нечего бояться.

И если врачу уже нечего терять, то знаменитый немецкий велогонщик Данило Хондо своим признанием разрушил свою счастливую жизнь. Точнее, его сдал сам Шмидт. Хондо первое время отрицал факт употребления допинга, но потом решился сказать правду.

Хондо рассказал, что пользовался услугами доктора три или четыре раза. И после каждого вливания новой крови чувствовал себя плохо, что отражалось на выступлениях.

Хотя немец был хорош. В 2001 году он дважды побеждал на этапах Giro D’Italia. Но в 2005-м сдал положительную допинг-пробу и на два года остался без спорта. Дальше уже больших побед не было. Не помог даже волшебник-Шмидт. Но Хондо все равно был на контракте в крутых командах, великолепно выполнял функцию разгоняющего топ-спринтеров.

— Это было в 2011 году. Момент слабости с моей стороны. Я совершил тогда самую большую ошибку в своей жизни.

В 2014 году он завершил карьеру, открыл велосипедный магазин на Майорке и возглавил молодежную сборную Швейцарии. Теперь в его жизни останется только магазин.

— У меня больше нет профессионального будущего в велоспорте, особенно учитывая, что я официально признался, что повторно нарушил правила. Так как я работаю тренером национальной сборной в Швейцарии и в прошлые годы занимался с молодыми ребятами, я всеми силами стараюсь предотвратить использование допинга. И способом донести это до моих спортсменов является принятие на себя ответственности.

Вот такие веселые последствия у самой масштабной за последние годы операции «Кровопускание». Ее главный информатор — лыжник Йоханнес Дюрр. После интервью немецкому телеканалу ARD он вместо благодарности получил приглашение посидеть в тюрьме.

Нет, срок он не получил, а вот к дисквалификации прибавилось слово «пожизненная». Но кто бы мог подумать, что случится чудо, и у Дюрра появится шанс на смягчение приговора.