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18:57 (мск), источник: ТАСС

Сноубордист Автанеев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский сноубордист Никита Автанеев, выступающий в дисциплине хафпайп, дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин был дисквалифицирован за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.

«Решение о дисквалификации Автанеева было принято еще 29 октября, — заявил Тихомиров. — Три флажка в системе ADAMS — не проставил информацию о месте нахождения».

Автанеев является победителем зимней Универсиады в Красноярске (2019), победителем этапов Кубка Европы, двукратным чемпионом России (2013, 2014), серебряным призером общего зачета Кубка Европы (2012). Автанеев выступал на зимних Олимпийских играх в Сочи.

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