Сноубордист Автанеев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский сноубордист Никита Автанеев, выступающий в дисциплине
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский сноубордист Никита Автанеев, выступающий в дисциплине
Россиянин был дисквалифицирован за пропуск трех внесоревновательных
«Решение о дисквалификации Автанеева было принято еще 29 октября, — заявил Тихомиров. — Три флажка в системе ADAMS — не проставил информацию о месте нахождения».
Автанеев является победителем зимней Универсиады в Красноярске (2019), победителем этапов Кубка Европы, двукратным чемпионом России (2013, 2014), серебряным призером общего зачета Кубка Европы (2012). Автанеев выступал на зимних Олимпийских играх в Сочи.