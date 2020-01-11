Сноубордист Соболев одержал победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира
ТАСС, 11 января. Российский сноубордист Андрей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.
ТАСС, 11 января. Российский сноубордист Андрей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.
В финале Соболев опередил австрийца Бенжамина Карла. В заезде за бронзовую награду победителем стал поляк Оскар Квятковский, опередивший швейцарца Дарио Кавицеля. Россиянин Дмитрий Карлагачев не смог преодолеть стадию 1/8 финала, уступив Соболеву.
Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском