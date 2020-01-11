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19:16 (мск), источник: ТАСС

Сноубордистка Надыршина стала второй в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира

ТАСС, 11 января. Российская сноубордистка София Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.

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В финале Надыршина уступила немецкой спортсменке Рамоне Хофмайстер. Россиянка Милена Быкова в заезде за бронзовую награду опередила еще одну представительницу Германии Малани Хохрайтер.

Россиянки Наталья Соболева и Елизавета Салихова не смогли преодолеть стадию 1/8 финала — Соболева проиграла Надыршиной, а Сализова — Хофмайстер.

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Бад-Гаштайне с 14 по 15 января.

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