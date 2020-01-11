Сноубордистка Надыршина стала второй в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира
ТАСС, 11 января. Российская сноубордистка София Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.
ТАСС, 11 января. Российская сноубордистка София Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.
В финале Надыршина уступила немецкой спортсменке Рамоне Хофмайстер. Россиянка Милена Быкова в заезде за бронзовую награду опередила еще одну представительницу Германии Малани Хохрайтер.
Россиянки Наталья Соболева и Елизавета Салихова не смогли преодолеть стадию 1/8 финала — Соболева проиграла Надыршиной, а Сализова — Хофмайстер.
Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском