Этап КМ по сноуборду в Москве перенесен на март из-за теплой погоды

Как отмечается в сообщении, такое решение организаторы соревнований приняли в связи с аномально теплой зимой в столице и недостаточным количеством снега для строительства трассы.

«Плюсовая температура не позволяет заготовить достаточное количество снега, чтобы подготовить трассу на должном уровне и обеспечить безопасность участников», — заявила технический делегат и координатор международных стартов в России Дарья Панкратова.

«После долгих консультаций с представителями Международной федерации лыжного спорта (FIS) и тренерами иностранных команд нам удалось утвердить новую дату соревнований в столице. К сожалению, подобное происходит не только в России, но и в Европе, где также из-за неблагоприятных погодных условий меняют программу или даже отменяют соревнования», — добавила она.