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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап КМ по сноуборду в Москве перенесен на март из-за теплой погоды

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Запланированный на 1 февраля московский этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом перенесен на 6 марта, сообщается на официальном сайте Федерации сноуборда России.

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Как отмечается в сообщении, такое решение организаторы соревнований приняли в связи с аномально теплой зимой в столице и недостаточным количеством снега для строительства трассы.

«Плюсовая температура не позволяет заготовить достаточное количество снега, чтобы подготовить трассу на должном уровне и обеспечить безопасность участников», — заявила технический делегат и координатор международных стартов в России Дарья Панкратова.

«После долгих консультаций с представителями Международной федерации лыжного спорта (FIS) и тренерами иностранных команд нам удалось утвердить новую дату соревнований в столице. К сожалению, подобное происходит не только в России, но и в Европе, где также из-за неблагоприятных погодных условий меняют программу или даже отменяют соревнования», — добавила она.

Ранее в январе было объявлено, что московский этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика перенесен с 25 января на 15 февраля.

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