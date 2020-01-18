Соболева выиграла бронзу в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская сноубордистка Наталья Соболева стала бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Рогле (Словения).
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская сноубордистка Наталья Соболева стала бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Рогле (Словения).
Соболева в малом финале в субботу опередила австрийку Даниэлу Ульбинг, которая уступила россиянке 0,11 секунды. Победу в соревнованиях одержала чешка Эстер Ледецкая, победившая в большом финале немку Рамону Хофмайстер.
Россиянка София Надыршина завершила выступление в четвертьфинале, проиграв Соболевой. Еще одна представительница России Елизавета Салихова вылетела на стадии 1/8 финала.