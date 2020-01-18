Соболева выиграла бронзу в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ

Соболева в малом финале в субботу опередила австрийку Даниэлу Ульбинг, которая уступила россиянке 0,11 секунды. Победу в соревнованиях одержала чешка Эстер Ледецкая, победившая в большом финале немку Рамону Хофмайстер.