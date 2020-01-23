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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский сноубордист Хадарин победил на этапе Кубка мира в Италии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский сноубордист Влад Хадарин одержал победу в слоупстайле на этапе Кубка мира в Сейзер Альм (Италия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Результат Хадарина 85,25 балла. Второе место занял японец Руки Тобита (83,81), третье — его соотечественник Хироаки Кунитаке (79,75).

В женских соревнованиях лучший результат показала австралийка Тесс Коади (73,48), второй стала британка Кати Ормерод (72,11), третьей — канадка Брук Войт (68,66). Россиянка Екатерина Косова заняла 5-е место (66,38).

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