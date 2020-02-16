Кулижников — супергерой российского спорта. У наших зимников прорыв по всем фронтам

Источник: Спорт-Экспресс

Вчерашний день ознаменовался снегопадом российских побед по всему миру: от американского Солт-Лейк-Сити до нашего Сочи. Самая резонансная, конечно, в биатлоне. Мы надеялись, что Александр Логинов, несмотря на антирекордный для всей сборной сезон, сумеет зацепить в Антерсельве медальку. Но чтобы золото, да еще в первой же личной гонке — фантастика какая-то. Этот прорыв по медиавыхлопу затмил собой все.

И в этом смысле немного обидно. Ведь суббота получилась для нашей страны уникальной на достижения.

Началось все в Калгари. 19-летняя Валерия Демидова заняла третье место на этапе Кубка мира по фристайлу — и обеспечила себе малый хрустальный глобус в хаф-пайпе. Ничего подобного никому из российских спортсменов прежде не удавалось. Бронза в Новой Зеландии и Канаде, серебро в США, победа в Китае — как вам сезончик? И это в дисциплине, где наши традиции откровенно скромные.

Днем ранее, кстати, случилось другое историческое событие Надежда Сергеева и Елена Мамедова впервые за все время существования женского бобслея принесли стране победу на этапе Кубка мира. Дело было в Сигулде.

А вот от кого успехов ждали сразу, так это от конькобежцев. Они «звенят» уже не первый сезон. Причем не один-два человека, а практически вся сборная. Хотя во главе этой потрясающей команды, конечно, Павел Кулижников. Гений и супергерой российского спорта. Сколько он уже пережил — просто с ума сойти. Странная дисквалификация (просто энергетический напиток, который он по незнанию пил, даже не скрывая, а не, например, ЭПО), отстранение и оправдание по мельдонию, травмы (бегать приходилось с железкой в плече), депрессию. И ему ведь только 25.

На главном старте этого сезона — чемпионате мира — он снова в огне. В первый день, где светил мировой рекорд в командном спринте, приключилась неприятность. Зато в личных стартах Павел неудержим. Сначала он со вторым результатом в истории (первый тоже принадлежит ему) забрал коронную пятисотку. А в золотую для российского спорта субботу победил на 1000. Да не просто победил — просто вынес всех. Больше секунды (!) преимущества над вторым местом и мировой рекорд! На тысяче у Павла таких сверхдостижений еще не было. Теперь он мало того, что восьмикратный чемпион мира, так еще рекордсмен планеты на двух дистанциях.

И если от Кулижникова чего-то подобного можно было ожидать — он приучил удивлять — то вот бомбовое выступление Натальи Ворониной — приятный шок. Россиянка на 5000 м обыграла легенду мирового спорта Мартину Сабликову. 21-кратную чемпионку мира! Чешка показала шикарный результат, но Воронина превзошла его на 2 секунды. 6.39,02 — это эпохальные цифры, потому что никто и никогда в истории так не бегал. Вы все правильно поняли — это мировой рекорд. Первый в истории российских женских коньков. Предыдущие устанавливались исключительно во времена СССР.

А ведь с того ЧМ у России еще шесть медалей. Ольга Фаткулина (две), Ангелина Голикова, Руслан Мурашов, все та же Воронина (на 3000 м) и в женском командном спринте.

Наконец, к вечеру полетели радостные новости из Сочи. Там проходит чемпионат мира по саням. Не секрет, что в этом виде спорта домашняя трасса — всегда преимущество. Но такого доминирования России вряд ли хоть кто-то ждал. Сначала команда Натальи Гарт выкосила весь спринт — три золота (Роман Репилов, Екатерина Катникова, Александр Денисьев/Владислав Антонов) и серебро (Татьяна Иванова).

В субботу все та же двойка взяла серебро уже в классических заездах.

А 25-летняя Катникова — золото! Теперь, внимание: последний раз в отечественной истории наши женщины побеждали на чемпионатах мира 42 года назад. Тогда это удалось знаменитой Вере Зозуле. Бронза Сочи, кстати, тоже у России — ее завоевала Виктория Демченко.

Сегодня нас ждет очередной сверхнасыщенный день: заключительные старты чемпионатов мира по саням и конькам, набирает обороты лыжный «Ски-Тур», много интересного в биатлоне.