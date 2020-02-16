Кулижников — супергерой российского спорта. У наших зимников прорыв по всем фронтам
Феерия в коньках, санях и даже фристайле.
Феерия в коньках, санях и даже фристайле.
Вчерашний день ознаменовался снегопадом российских побед по всему миру: от американского
И в этом смысле немного обидно. Ведь суббота получилась для нашей страны уникальной на достижения.
Началось все в Калгари. 19-летняя Валерия Демидова заняла третье место на этапе Кубка мира по фристайлу — и обеспечила себе малый хрустальный глобус в
Днем ранее, кстати, случилось другое историческое событие Надежда Сергеева и Елена Мамедова впервые за все время существования женского бобслея принесли стране победу на этапе Кубка мира. Дело было в Сигулде.
А вот от кого успехов ждали сразу, так это от конькобежцев. Они «звенят» уже не первый сезон. Причем не
На главном старте этого сезона — чемпионате мира — он снова в огне. В первый день, где светил мировой рекорд в командном спринте, приключилась неприятность. Зато в личных стартах Павел неудержим. Сначала он со вторым результатом в истории (первый тоже принадлежит ему) забрал коронную пятисотку. А в золотую для российского спорта субботу победил на 1000. Да не просто победил — просто вынес всех. Больше секунды (!) преимущества над вторым местом и мировой рекорд! На тысяче у Павла таких сверхдостижений еще не было. Теперь он мало того, что восьмикратный чемпион мира, так еще рекордсмен планеты на двух дистанциях.
И если от Кулижникова
А ведь с того ЧМ у России еще шесть медалей. Ольга Фаткулина (две), Ангелина Голикова, Руслан Мурашов, все та же Воронина (на 3000 м) и в женском командном спринте.
Наконец, к вечеру полетели радостные новости из Сочи. Там проходит чемпионат мира по саням. Не секрет, что в этом виде спорта домашняя трасса — всегда преимущество. Но такого доминирования России вряд ли хоть
В субботу все та же двойка взяла серебро уже в классических заездах.
А 25-летняя Катникова — золото! Теперь, внимание: последний раз в отечественной истории наши женщины побеждали на чемпионатах мира 42 года назад. Тогда это удалось знаменитой Вере Зозуле. Бронза Сочи, кстати, тоже у России — ее завоевала Виктория Демченко.
Сегодня нас ждет очередной сверхнасыщенный день: заключительные старты чемпионатов мира по саням и конькам, набирает обороты лыжный «Ски-Тур», много интересного в биатлоне.
Ох, побольше бы спорта и таких побед, да поменьше допинга и скандалов.