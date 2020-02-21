Лаврентьева и Егоров стали вторыми на ЧЕ по натурбану в Москве

Источник: Спорт РИА Новости

У женщин победу одержала итальянка Эвелин Ланталер, показавшая время 11,38 секунды. Лаврентьева проиграла ей 0,03 секунды. Третьей стала австрийка Тина Унтербергер (+0,04). В топ-10 также попала россиянка Любовь Ольховая, занявшая восьмое место (+0,45).

В мужских соревнованиях первым стал австриец Михаэль Шайкль — 11,11 секунды. Егоров уступил ему 0,02 секунды. Третье место занял итальянец Алекс Грубер (+0,03). Еще два представителя России Алексей Мартьянов (+0,04) и Григорий Букин (+0,05) стали четвертым и шестым соответственно.