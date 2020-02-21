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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лаврентьева и Егоров стали вторыми на ЧЕ по натурбану в Москве

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россияне Екатерина Лаврентьева и Александр Егоров стали вторыми в женских и мужских соревнованиях соответственно на чемпионате Европы по натурбану в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

У женщин победу одержала итальянка Эвелин Ланталер, показавшая время 11,38 секунды. Лаврентьева проиграла ей 0,03 секунды. Третьей стала австрийка Тина Унтербергер (+0,04). В топ-10 также попала россиянка Любовь Ольховая, занявшая восьмое место (+0,45).

В мужских соревнованиях первым стал австриец Михаэль Шайкль — 11,11 секунды. Егоров уступил ему 0,02 секунды. Третье место занял итальянец Алекс Грубер (+0,03). Еще два представителя России Алексей Мартьянов (+0,04) и Григорий Букин (+0,05) стали четвертым и шестым соответственно.

Натурбан — неолимпийская дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость по естественной трассе.

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