Логинов стал вторым в слаломе на этапе КМ по сноуборду, Соболев — 3-й
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане.
В субботнем финале Логинов уступил лидеру общего зачета Кубка мира итальянцу Роланду Фишналлеру. В заезде за третье место еще один россиянин Андрей Соболев одержал победу над австрийцем Александром Пайером.
Другой представитель России Игорь Слуев прекратил борьбу на четвертьфинальной стадии, Дмитрий Сарсембаев, Вик Уайлд и Дмитрий Карлагачев завершили выступления на стадии 1/8 финала.
В аналогичной дисциплине у женщин первенствовала швейцарка Жюли Цогг, опередившая в финале итальянку Надю Очнер. Третье место заняла другая швейцарка Ладина Йенни. Россиянка Милена Быкова остановилась на стадии ¼ финала, Наталья Соболева — в 1/8.