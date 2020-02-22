Логинов стал вторым в слаломе на этапе КМ по сноуборду, Соболев — 3-й

Источник: РИА "Новости"

В субботнем финале Логинов уступил лидеру общего зачета Кубка мира итальянцу Роланду Фишналлеру. В заезде за третье место еще один россиянин Андрей Соболев одержал победу над австрийцем Александром Пайером.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Другой представитель России Игорь Слуев прекратил борьбу на четвертьфинальной стадии, Дмитрий Сарсембаев, Вик Уайлд и Дмитрий Карлагачев завершили выступления на стадии 1/8 финала.