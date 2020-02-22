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12Логинов выиграл спринт на ЧМ
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
14:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Логинов стал вторым в слаломе на этапе КМ по сноуборду, Соболев — 3-й

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане.

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Источник: РИА "Новости"

В субботнем финале Логинов уступил лидеру общего зачета Кубка мира итальянцу Роланду Фишналлеру. В заезде за третье место еще один россиянин Андрей Соболев одержал победу над австрийцем Александром Пайером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другой представитель России Игорь Слуев прекратил борьбу на четвертьфинальной стадии, Дмитрий Сарсембаев, Вик Уайлд и Дмитрий Карлагачев завершили выступления на стадии 1/8 финала.

В аналогичной дисциплине у женщин первенствовала швейцарка Жюли Цогг, опередившая в финале итальянку Надю Очнер. Третье место заняла другая швейцарка Ладина Йенни. Россиянка Милена Быкова остановилась на стадии ¼ финала, Наталья Соболева — в 1/8.

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