Этап Кубка мира не состоится в Москве из-за отсутствия снега
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом не состоится в Москве
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом не состоится в Москве
Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом должен был состояться на Воробьевых горах 6 марта.
«На Воробьевых горах нет снега, там точно не пройдет этап Кубка мира по слалому. Сейчас вместо Москвы рассматривается Подмосковье, клуб Леонида Тягачева (в Шуколово). Но в Подмосковье тоже печальная ситуация — и консистенция снега, и прогноз погоды. Слишком много рисков, по объективным причинам