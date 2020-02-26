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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап Кубка мира не состоится в Москве из-за отсутствия снега

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом не состоится в Москве из-за отсутствия снега, Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает вариант переноса турнира в Подмосковье, сообщил РИА Новости президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

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Источник: РИА "Новости"

Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом должен был состояться на Воробьевых горах 6 марта.

«На Воробьевых горах нет снега, там точно не пройдет этап Кубка мира по слалому. Сейчас вместо Москвы рассматривается Подмосковье, клуб Леонида Тягачева (в Шуколово). Но в Подмосковье тоже печальная ситуация — и консистенция снега, и прогноз погоды. Слишком много рисков, по объективным причинам из-за погоды не можем провести. Сегодня Международная федерация примет окончательное решение о проведении этапа, шансов немного», — сказал Тихомиров по телефону.

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