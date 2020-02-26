Этап Кубка мира не состоится в Москве из-за отсутствия снега

«На Воробьевых горах нет снега, там точно не пройдет этап Кубка мира по слалому. Сейчас вместо Москвы рассматривается Подмосковье, клуб Леонида Тягачева (в Шуколово). Но в Подмосковье тоже печальная ситуация — и консистенция снега, и прогноз погоды. Слишком много рисков, по объективным причинам из-за погоды не можем провести. Сегодня Международная федерация примет окончательное решение о проведении этапа, шансов немного», — сказал Тихомиров по телефону.