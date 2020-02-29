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29 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Соболев стал третьим в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский сноубордист Андрей Соболев занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Блю-Маунтин (Канада).

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Источник: РИА "Новости"

В малом финале россиянин победил итальянца Роланда Фишналлера.

Победителем соревнований стал австриец Бенжамин Карл, второе место у итальянца Мирко Феличетти. Россиянин Дмитрий Сарсембаев стал 6-м, Игорь Слуев — 13-м, Дмитрий Карлагачев — 14-м, Вик Уайлд — 17-м, Дмитрий Логинов — 18-м, а Илья Витюгов — 42-м.

В соревнованиях женщин в данной дисциплине победу одержала немка Рамона Хофмайстер. Второе место заняла её соотечественница Селина Йорг, замкнула тройку австрийка Даниэла Ульбинг.

Россиянка Милена Быкова заняла восьмое место, София Надыршина — девятое, Наталья Соболева — 12-е, Елизовета Салихова — 23-е, а Мария Валова — 35-е.

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