Олюнин стал 2-м в финале Кубка России по сноуборд-кроссу

Для Олюнина этот старт стал первым после серьезной травмы, полученной на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Спортсмен порвал мениск и сломал кость в голени в трех местах. Позднее призер Игр в Сочи перенес несколько операций.