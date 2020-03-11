Олюнин стал 2-м в финале Кубка России по сноуборд-кроссу
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2014 российский сноубордист Николай Олюнин занял второе место на заключительном этапе Кубка России по
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2014 российский сноубордист Николай Олюнин занял второе место на заключительном этапе Кубка России по
Победу в соревнованиях одержал Даниил Дильман, замкнул тройку призеров Данила Баранов. В общем зачете Кубка России по
Для Олюнина этот старт стал первым после серьезной травмы, полученной на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Спортсмен порвал мениск и сломал кость в голени в трех местах. Позднее призер Игр в Сочи перенес несколько операций.
В женских соревнованиях первенствовала Дарья Матвеева. В итоговой классификации лучшей стала Кристина Нестерук, на второй строчке расположилась Анна Симакова, третье место заняла Ксения Качалова.