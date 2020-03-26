300 тысяч долларов на троих. Кто из российских спортсменов заработал больше всех зимой?
Кто богаче — фигуристы, биатлонисты или лыжники? Топ российских спортсменов, заработавших больше всех этой зимой.
Кто богаче — фигуристы, биатлонисты или лыжники? Топ российских спортсменов, заработавших больше всех этой зимой.
Список самых успешных российских спортсменов этой зимы примерно понятен. Косторная, Логинов, Большунов, Кулижников, Репилов — все те,
Отметим, что доход спортсмена — примерная оценка.
Напоследок оговоримся, что мы считаем исключительно призовые на официальных турнирах международных федераций, а не гонорары на коммерческих турнирах или спонсорские контракты. Из зимних видов спорта за бортом оставляем хоккей, где совершенно особая ситуация с зарплатами игроков.
Сразу скажем о специфике видов спорта. Так, лучшие парники России в фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в сумме выиграли 60 тысяч долларов, но приз каждого из них делится надвое. Денег в парном и танцевальном катании меньше, чем в одиночном. Вышеупомянутая Загитова до объявления о паузе успела заработать 22 тысячи долларов призовых, это уровень лучших представителей других видов спорта или третьих — четвертых лыжников и биатлонистов. Например, лучшая российская биатлонистка сезона Екатерина Юрлова заработала в нынешнем сезоне на Кубке мира 23450 евро (25640 долларов), четвертый по доходам лыжник Андрей Мельниченко — 23150 швейцарских франков, или 23780 долларов по нынешнему курсу.
Еще несколько цифр по лучшим представителям не попавших в лучшую десятку видов спорта:
Санный спорт. Роман Репилов — около 15 — 20 000 долларов. При этом он один из трех российских обладателей Кубка мира в этом сезоне. За победу в одной гонке саночник получает около 1200 долларов.
Конькобежный спорт. Самый успешный российский
Керлинг. две российские женские команды, Анны Сидоровой и Алины Ковалевой, заработали за Мировой тур 26746 и 25288 долларов соответственно. Но в пересчете на одного человека это около 6 тысяч долларов. Лидер сезона, команда шведки Анны Хассельборг, заработала 123210 долларов. Основные турниры, чемпионат мира и Европы, были отменены.
Прыжки с трамплина. Евгений Климов — 14 340 долларов. Это 33-е место в общем зачете, лидер, австриец Штефан Крафт, заработал более 200 тысяч.
Лыжное двоеборье. Виталий Иванов, Эрнест Яхин — по 360 долларов. Они — аутсайдеры Кубка мира, но и лидеры могут похвастаться заработками в районе 10 — 15 тысяч.
Горные лыжи. Александр Хорошилов — 20 570 долларов. Это 44-е (!) место в Кубке мира. На контрасте со многими другими видами в горнолыжном спорте крутятся баснословные деньги. Победительница Кубка мира у женщин Микаэла Шиффрин завоевала за полгода более 400 тысяч долларов. Сумму несравнимую с лыжными гонками, но отчасти сравнимую с биатлоном — там у победителя Кубка мира Йоханнеса Бе 351 тысяча без участия на двух этапах.
Фристайл. Победительница Кубка мира в хафпайпе россиянка (лишь одна из трех обладателей трофея этой зимой) Валерия Демидова заработала около 24 030 долларов.
Сноуборд. Дмитрий Логинов — 21 250 долларов, Андрей Соболев — 19 800. Занимают 3-е и 4-е места в классификации Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.
Бобслей и скелетон. Данных о призовых нет.