300 тысяч долларов на троих. Кто из российских спортсменов заработал больше всех зимой?

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Список самых успешных российских спортсменов этой зимы примерно понятен. Косторная, Логинов, Большунов, Кулижников, Репилов — все те, кто-либо завоевал Кубки мира в своих дисциплинах, либо стал чемпионом мира или Европы. Но как их успехи соотносятся между собой? Руководствуясь догмой о деньгах как о всеобщем эквиваленте, «СЭ» решил подсчитать, кто из «зимников» по итогам последних месяцев оказался в наибольшем плюсе.

Отметим, что доход спортсмена — примерная оценка. Во-первых, с любых призовых россиянин должен заплатить налог. Правда, согласно статье 217 Налогового кодекса РФ призовые спортсмены освобождены от налогообложения. Но, как рассказали «СЭ» несколько спортсменов и агентов, налог все равно уплачивается в стране, где ты заработал и может доходить до 30 процентов. Доля отдается тренерам и федерации — она определяется индивидуально.

Во-вторых, некоторые федерации не публикуют открыто свой регламент, не обновляют его ежегодно или не упоминают в нем выплату призовых. Так, в санном спорте приходится ориентироваться на интервью победителя нынешнего Кубка мира Романа Репилова. Кроме того, не везде возможно посчитать, как распределяются призовые в командных видах. Делятся ли в шорт-треке партнеры по эстафете с запасным? Как в керлинге распределяются деньги между скипом и остальными? Нам это доподлинно неизвестно.

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В-третьих, везде выплаты происходят в разное время, и курс валюты может отличаться. Наконец, не все цифры точно отображают престиж вида спорта. Так, лучшая российская фигуристка Алена Косторная заработала 82 тысячи долларов, но лишилась, возможно, главного заработка — на чемпионате мира. Он был отменен из-за коронавируса, схожая ситуация в шорт-треке, керлинге и некоторых других видах спорта. В фигурном катании можно ориентироваться на сумму Алины Загитовой в прошлом сезоне, которая составила 134 тысячи долларов. Косторная бы с лихвой ее перекрыла, финишируй она на чемпионате мира первой — тогда бы у нее на счете было 146 тысяч до вычета налогов. В случае второго места — 129.

Напоследок оговоримся, что мы считаем исключительно призовые на официальных турнирах международных федераций, а не гонорары на коммерческих турнирах или спонсорские контракты. Из зимних видов спорта за бортом оставляем хоккей, где совершенно особая ситуация с зарплатами игроков.

Источник: Спорт-Экспресс

Кто идет дальше?

Сразу скажем о специфике видов спорта. Так, лучшие парники России в фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в сумме выиграли 60 тысяч долларов, но приз каждого из них делится надвое. Денег в парном и танцевальном катании меньше, чем в одиночном. Вышеупомянутая Загитова до объявления о паузе успела заработать 22 тысячи долларов призовых, это уровень лучших представителей других видов спорта или третьих — четвертых лыжников и биатлонистов. Например, лучшая российская биатлонистка сезона Екатерина Юрлова заработала в нынешнем сезоне на Кубке мира 23450 евро (25640 долларов), четвертый по доходам лыжник Андрей Мельниченко — 23150 швейцарских франков, или 23780 долларов по нынешнему курсу.

Еще несколько цифр по лучшим представителям не попавших в лучшую десятку видов спорта:

Шорт-трек. Семен Елистратов — 21 000 долларов. Виктор Ан в личном разряде не заработал ничего. Главный старт сезона, чемпионат мира, был отменен.

Санный спорт. Роман Репилов — около 15 — 20 000 долларов. При этом он один из трех российских обладателей Кубка мира в этом сезоне. За победу в одной гонке саночник получает около 1200 долларов.

Конькобежный спорт. Самый успешный российский конькобежец-мужчина Павел Кулижников, по нашим оценкам, заработал около 22 300 долларов. Ольга Фаткулина, которая участвовала во всех турнирах и этапах Кубка мира — почти в два раза больше.

Керлинг. две российские женские команды, Анны Сидоровой и Алины Ковалевой, заработали за Мировой тур 26746 и 25288 долларов соответственно. Но в пересчете на одного человека это около 6 тысяч долларов. Лидер сезона, команда шведки Анны Хассельборг, заработала 123210 долларов. Основные турниры, чемпионат мира и Европы, были отменены.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию

Прыжки с трамплина. Евгений Климов — 14 340 долларов. Это 33-е место в общем зачете, лидер, австриец Штефан Крафт, заработал более 200 тысяч.

Лыжное двоеборье. Виталий Иванов, Эрнест Яхин — по 360 долларов. Они — аутсайдеры Кубка мира, но и лидеры могут похвастаться заработками в районе 10 — 15 тысяч.

Горные лыжи. Александр Хорошилов — 20 570 долларов. Это 44-е (!) место в Кубке мира. На контрасте со многими другими видами в горнолыжном спорте крутятся баснословные деньги. Победительница Кубка мира у женщин Микаэла Шиффрин завоевала за полгода более 400 тысяч долларов. Сумму несравнимую с лыжными гонками, но отчасти сравнимую с биатлоном — там у победителя Кубка мира Йоханнеса Бе 351 тысяча без участия на двух этапах.

Фристайл. Победительница Кубка мира в хафпайпе россиянка (лишь одна из трех обладателей трофея этой зимой) Валерия Демидова заработала около 24 030 долларов.

Сноуборд. Дмитрий Логинов — 21 250 долларов, Андрей Соболев — 19 800. Занимают 3-е и 4-е места в классификации Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.