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12:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIS объявила даты этапов КМ по фристайлу и сноуборду в России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем сайте опубликовала календарь этапов Кубков мира по фристайлу и сноуборду сезона-2020/21, включая даты соревнований, которые пройдут в России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика примут Ярославль (20 января 2021 года), Москва (23 января) и Красноярск (13—14 марта), который также организует соревнования по могулу. В горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе состоятся соревнования по ски-кроссу (5—7 марта).

Этапы Кубка мира по сноуборду примут горнолыжный курорт «Банное» в Челябинской области (5—6 декабря 2020 года, параллельный слалом и параллельный гигантский слалом) и Москва (6—7 марта 2021 года, параллельный слалом).

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