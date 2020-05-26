FIS объявила даты этапов КМ по фристайлу и сноуборду в России

Как отмечается, этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика примут Ярославль (20 января 2021 года), Москва (23 января) и Красноярск ( 13—14 марта ), который также организует соревнования по могулу. В горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе состоятся соревнования по ски-кроссу ( 5—7 марта ).