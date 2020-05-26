FIS объявила даты этапов КМ по фристайлу и сноуборду в России

Как отмечается, этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика примут Ярославль (20 января 2021 года), Москва (23 января) и Красноярск (13—14 марта), который также организует соревнования по могулу. В горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе состоятся соревнования по ски-кроссу (5—7 марта).
Этапы Кубка мира по сноуборду примут горнолыжный курорт «Банное» в Челябинской области (5—6 декабря 2020 года, параллельный слалом и параллельный гигантский слалом) и Москва (6—7 марта 2021 года, параллельный слалом).