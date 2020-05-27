Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фортуна Д
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Герта
22
Футбол. Зарубежный
26.05
Вердер
Боруссия М
00
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19:42 (мск), источник: ТАСС

Россия может не получить ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду в случае негативного решения CAS

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия может не получить право проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года в случае негативного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом ТАСС заявил президент Федерации фристайла России (ФРР) Алексей Курашов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Красноярск является единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году. Прием заявок завершился 1 мая. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) должен был рассмотреть ситуацию с российской заявкой на конгрессе в мае, однако заседание было перенесено на октябрь в связи с пандемией коронавируса.

«Это решение должно было приниматься на конгрессе FIS, — сказал Курашов. — Но в FIS приняли решение, что будут ждать вердикта CAS (по делу РУСАДА), и по результату иска будет приниматься решение. Я уже говорил FIS о том, что заявка была подана и что заявочный взнос полностью был оплачен до решения комитета по соответствию WADA, мы стали единственными кандидатами».

«Если взять максимальный срок и исходить из самого неблагоприятного прогноза, то срок дисквалификации от WADA может составить четыре года. По нашей объективной логике и юридическим аспектам, мы считаем, что даже при этом сроке сможем провести чемпионат мира в 2025 году. Формально никто право проведения чемпионата мира нам еще не давал, мы просто подали заявку и стали единственным кандидатом», — добавил собеседник агентства.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 мая
Драчев воюет с СБР: выгнал тренеров, но напоролся на импичмент
Чемпион мира решил покинуть «Сочи»
«Шюррле — нормальная сделка». Цорн — о трансферах «Спартака»
Чуть-чуть чемпион ОИ. Лыжник Черноусов отказался выступать за РФ
Названы самые тяжелые травмы в истории UFC
«Ювентус» готов сделать шаг вперед в подписании Бога
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь