Россия может не получить ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду в случае негативного решения CAS

Источник: РИА "Новости"

Красноярск является единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году. Прием заявок завершился 1 мая. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) должен был рассмотреть ситуацию с российской заявкой на конгрессе в мае, однако заседание было перенесено на октябрь в связи с пандемией коронавируса.

«Это решение должно было приниматься на конгрессе FIS, — сказал Курашов. — Но в FIS приняли решение, что будут ждать вердикта CAS (по делу РУСАДА), и по результату иска будет приниматься решение. Я уже говорил FIS о том, что заявка была подана и что заявочный взнос полностью был оплачен до решения комитета по соответствию WADA, мы стали единственными кандидатами».

«Если взять максимальный срок и исходить из самого неблагоприятного прогноза, то срок дисквалификации от WADA может составить четыре года. По нашей объективной логике и юридическим аспектам, мы считаем, что даже при этом сроке сможем провести чемпионат мира в 2025 году. Формально никто право проведения чемпионата мира нам еще не давал, мы просто подали заявку и стали единственным кандидатом», — добавил собеседник агентства.