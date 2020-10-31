Призёр Олимпиады в Сочи устроил пьяное ДТП и сбежал. Шесть человек пострадали
После Игр-2014 его встречали на родине как героя. Но слава не пошла ему на пользу.
После Игр-2014 его встречали на родине как героя. Но слава не пошла ему на пользу.
В 2014-м году японский сноубордист Таку Хираока стал одним из героев Олимпиады в Сочи. Он не выиграл золото, но в хафпайпе оставил без медали самого Шона Уайта — живую легенду сноуборда, благодаря которому покатушки на доске по снежной трубе получили олимпийский статус. Хираоку на родине встретили как героя. А вот теперь впаяли 30 месяцев тюрьмы.
Этот парень, которому на днях исполнилось 25 лет, ещё в 15 творил невероятные вещи. Он делал на сноуборде трюки, не покорявшиеся никому. На разных экстремальных шоу болельщики приходили конкретно на Хираоку, которому прочили огромные успехи.
Японец оправдывал щедро выдаваемые авансы. Его даже называли наследником Шона Уайта — легендарного американского сноубордиста по прозвищу Летающий Помидор. Благодаря Уайту и его безумно сложным трюкам хафпайп получил олимпийскую прописку. Уайт победил на Олимпиадах в Турине и в Ванкувере.
На стене в комнате Хираоки висела фотография Уайта. В Сочи японец и американец должны были схлестнуться между собой.
Они и схлестнулись. Но Уайт в Сочи не был тем безупречным и безбашенным трюкачом, которому всё давалось легко и без ошибок.
Шон не попал на пьедестал — его оттуда сбросил Хираока. Юный японец, успевший к тому времени стать
Бронза Олимпиады в 18 лет — это более чем круто. Начало отличного пути. Но одновременно и завершение. Слишком ранний успех, всемирная слава, внимание спонсоров и хорошие гонорары не пошли на пользу Таку.
Летающий Помидор, много раз заявлявший о том, что хотел бы уйти из спорта трёхкратным олимпийским чемпионом, свои слова подкрепил делом. В Пхёнчхане он был неподражаем и непобедим. А Таку Хираока, пробившись в число участников Олимпийских игр, этим и ограничился. Что такое 13-е место для спортсмена, которому прочили громкие победы? Только участие.
Таку Хираока после Пхёнчхана завершил карьеру. Точнее, завершил в официальных стартах. На некоторых шоу он ещё участвовал. А спустя год «вольной» жизни устроил крупное ДТП с большим количеством пострадавших.
Сноубордист с места ДТП сбежал, но вскоре был задержан полицией.
Разбирательство инцидента шло более года. На днях Хираоки услышал приговор: 30 месяцев тюремного заключения. Правда, условно. И с испытательным сроком в четыре года. Судья, оглашая приговор, посоветовал ему подумать над своим поведением, чтобы стать для юных спортсменов примером, героем и иконой.
Таким, каким для самого Хираоки был Шон Уайт. Американец, кстати, в 2012-м году в невменяемом состоянии устроил дебош возле гостиницы и был арестован за вандализм. Тогда дело обошлось штрафом. Уайт вновь выступал на высочайшем уровне и добился своей цели. Пора бы Хираоки вспомнить про ту фотографию, что
Андрей Шитихин