Чемпионат России по сноуборду отменен из-за коронавируса

«Мы до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены их отменить, — сказал президент ФСР Денис Тихомиров. — Сейчас наш приоритет — это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, мы должны обеспечить их максимальную безопасность».