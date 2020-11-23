Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Химки
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Бетис
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
12:25 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по сноуборду отменен из-за коронавируса

ТАСС, 23 ноября. Чемпионат России по сноуборду 2020 года не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России (ФСР).

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика

«Мы до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены их отменить, — сказал президент ФСР Денис Тихомиров. — Сейчас наш приоритет — это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, мы должны обеспечить их максимальную безопасность».

Соревнования в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте были запланированы на 22—26 декабря в Миассе (Челябинская область). 23—26 декабря в Таштаголе (Кемеровская область) спортсмены должны были выступить в сноуборд-кроссе.

 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Символичная победа. Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
Емельяненко отреагировал на идею дать Хабибу звание Героя России
«Арсенал» сыграл вничью. Пепе боднул соперника и был удален
«Валенсия» с Черышевым отыгралась со счета 0:2 в матче примеры
Россиянина поставили на первое место в топ-10 вратарей НХЛ
Рэпер Баста рассказал о конфликте с Валерием Карпиным
Венгер заявил, что страдания других тренеров его расслабляют
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь