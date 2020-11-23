Чемпионат России по сноуборду отменен из-за коронавируса
ТАСС, 23 ноября. Чемпионат России по сноуборду 2020 года не состоится
ТАСС, 23 ноября. Чемпионат России по сноуборду 2020 года не состоится
«Мы до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены их отменить, — сказал президент ФСР Денис Тихомиров. — Сейчас наш приоритет — это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, мы должны обеспечить их максимальную безопасность».
Соревнования в параллельном слаломе и параллельном