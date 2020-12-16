Видео с заблудившимся в лесу сноубордистом Соболевым оказалось фейком

Ранее в Instagram появилось видеообращение Соболева, где он говорит, что вместе с друзьями заблудился в лесу. Действие в ролике начинается в светлое время суток и продолжается в темное, где спортсмен просит «срочно скинуть телефон спасателей», так как спустя два часа они не могут выйти из леса.

«Никаких нам не приходило сообщений о пропавших, то есть как в Instagram … появилось (видео — ред.) и… начали подписчики названивать, что они пропали и наши спасатели ищут или не ищут… Они не пропадали. Сигнал не теряли, находятся в гостинице, телефоны выключены были у них. Полиция к ним приезжала в гостиницу в Таштаголе «Таежная», — рассказал РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью Агентства по защите населения и территории Кузбасса Дмитрий Халецкий.

Источник в силовых структурах региона, знакомый с ситуацией, добавил, что спортсмена нашли.