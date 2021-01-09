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20:54 (мск), источник: ТАСС

Слуев и Надыршина победили в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ по сноуборду

ТАСС, 9 января. Российский сноубордист Игорь Слуев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в швейцарском Скуоле.

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Второе место занял поляк Михал Новайчик, третьим стал словенец Тим Мастняк.

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Олимпийский чемпион Вик Уайлд стал десятым, Дмитрий Логинов — 15-м, Дмитрий Карлагачев — 19-м, Дмитрий Сарсембаев — 27-м, Ярослав Степаненко — 30-м, Всеволод Мартынов — 48-м, Иван Гурев — 49-м.

У женщин победу одержала россиянка София Надыршина, второй стала немка Рамона Хофмайстер, третьей — швейцарка Джулия Цогг. Милена Быкова заняла 17-е место, Анастасия Курочкина — 21-е, Наталья Соболева — 22-е, Виктория Пухова — 26-е, Мария Волгина — 30-е, Анастасия Малахова — 34-е.

Слуеву 21 год, он является чемпионом России в параллельных дисциплинах. Впервые в карьере Слуев одержал победу на этапе Кубка мира. 17-летняя Надыршина — двукратная чемпионка молодежного чемпионата мира, чемпионка России в параллельных дисциплинах.

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