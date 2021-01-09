Слуев и Надыршина победили в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ по сноуборду

Как часто выигрывают в лотерею в России

Слуеву 21 год, он является чемпионом России в параллельных дисциплинах. Впервые в карьере Слуев одержал победу на этапе Кубка мира. 17-летняя Надыршина — двукратная чемпионка молодежного чемпионата мира, чемпионка России в параллельных дисциплинах.