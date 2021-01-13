Сборная России стала третьей на этапе КМ по сноуборду в смешанном параллельном слаломе

В составе сборной России выступали София Надыршина и Дмитрий Логинов. В заезде за третье место они победили вторую команду Австрии. Выиграла этап в этой дисциплине первая команда Австрии, в финале опередившая сборную Германии.

Также в соревнованиях приняли участие еще две команды России: вторая сборная в составе Анастасии Курочкиной и Игоря Слуева завершила борьбу на стадии 1/8 финала, третья команда, за которую выступали Наталья и Андрей Соболевы, дошла до четвертьфинала.

Во вторник Надыршина выиграла параллельный слалом в соревнованиях среди женщин, у мужчин Логинов стал вторым.