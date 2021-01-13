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16:53 (мск), источник: ТАСС

Сборная России стала третьей на этапе КМ по сноуборду в смешанном параллельном слаломе

ТАСС, 13 января. Команда России стала бронзовым призером этапа Кубка мира по сноуборду в смешанном параллельном слаломе. Соревнования проходили в Австрии.

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В составе сборной России выступали София Надыршина и Дмитрий Логинов. В заезде за третье место они победили вторую команду Австрии. Выиграла этап в этой дисциплине первая команда Австрии, в финале опередившая сборную Германии.

Также в соревнованиях приняли участие еще две команды России: вторая сборная в составе Анастасии Курочкиной и Игоря Слуева завершила борьбу на стадии 1/8 финала, третья команда, за которую выступали Наталья и Андрей Соболевы, дошла до четвертьфинала.

Во вторник Надыршина выиграла параллельный слалом в соревнованиях среди женщин, у мужчин Логинов стал вторым.

Следующий этап Кубка мира, на котором будет представлен параллельный слалом, пройдет в Москве 30 января.

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