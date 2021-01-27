Этап Кубка мира по сноуборду в Москве смогут посетить порядка 350 зрителей

«На горнолыжном склоне Воробьевых гор уже идет подготовка к проведению этапа Кубка мира по сноуборду. Москвичи, видимо, соскучились по красивым спортивным событиям с участием сборных команд России, сильнейших международных спортсменов, билеты раскупаются очень хорошо, — отметила Селяметова. — У нас работает программа “зритель”, предусматривающая для болельщиков специальную цену на проезд по канатной дороге. От любой станции туда и обратно можно будет проехать за 200 рублей».