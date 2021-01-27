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27 января, источник: ТАСС

Этап Кубка мира по сноуборду в Москве смогут посетить порядка 350 зрителей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 350 зрителей смогут посетить этап Кубка мира по сноуборду в Москве. Об этом ТАСС рассказала президент ассоциации «Новая лига», которая выступает одним из организаторов этапа, Екатерина Селяметова.

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Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом» пройдет на Воробьевых горах 30 января.

«На горнолыжном склоне Воробьевых гор уже идет подготовка к проведению этапа Кубка мира по сноуборду. Москвичи, видимо, соскучились по красивым спортивным событиям с участием сборных команд России, сильнейших международных спортсменов, билеты раскупаются очень хорошо, — отметила Селяметова. — У нас работает программа “зритель”, предусматривающая для болельщиков специальную цену на проезд по канатной дороге. От любой станции туда и обратно можно будет проехать за 200 рублей».

«Мы продолжаем соблюдать указания Роспотребнадзора по 50-процентной заполняемости трибун. Ожидаем, что на соревнования придут около 350 болельщиков. Большая часть билетов уже продана, а те, кто не сможет прийти на Воробьевы горы, смогут увидеть этап Кубка мира в трансляции “Матч ТВ”», — сообщила Селяметова.

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