Этап Кубка мира по сноуборду в Москве смогут посетить порядка 350 зрителей

Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом» пройдет на Воробьевых горах 30 января.
«На горнолыжном склоне Воробьевых гор уже идет подготовка к проведению этапа Кубка мира по сноуборду. Москвичи, видимо, соскучились по красивым спортивным событиям с участием сборных команд России, сильнейших международных спортсменов, билеты раскупаются очень хорошо, — отметила Селяметова. — У нас работает программа “зритель”, предусматривающая для болельщиков специальную цену на проезд по канатной дороге. От любой станции туда и обратно можно будет проехать за 200 рублей».
«Мы продолжаем соблюдать указания Роспотребнадзора по 50-процентной заполняемости трибун. Ожидаем, что на соревнования придут около 350 болельщиков. Большая часть билетов уже продана, а те, кто не сможет прийти на Воробьевы горы, смогут увидеть этап Кубка мира в трансляции “Матч ТВ”», — сообщила Селяметова.