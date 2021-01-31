Не по воробьям. Россияне завоевали две медали на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

Россиянин Дмитрий Карлагачев занял первое место в мужской гонке, в финале спортсмен одержал победу над словенцем Жаном Коширом. В заезде за третье место итальянец Эдвин Коррати обошел австрийца Александра Пайера, а Андрей Соболев, Ярослав Степанко и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии 1/8 финала. У женщин россиянка София Надыршина стала второй, в финале уступив австрийке Даниэле Ульбинг, в заезде за бронзовую награду представительница Германии Рамона Хофмайстер оказалась быстрее Патриции Куммер из Швейцарии. Российские сноубордистки Анастасия Курочкина и Наталья Соболева завершили борьбу в 1/8 финала.

«Как оцениваю свое выступление? На десять из десяти. Организация отличная, живая музыка, выступления, красивый свет по всему склону, который отлично видно уже со старта. С точки зрения организационных моментов все классно, нигде такого нет, Москва особенная. Когда поднимаешься наверх, то слышно, как кричат болельщики, это очень приятно», — отметил Карлагачев.

«Было такое умиротворение, когда слушал гимн России на пьедестале. Сейчас уже никаких других эмоций не осталось. Подошел к этому этапу с холодной головой, настроиться было не тяжело, все получалось само собой. Главный свой соперник — я сам, и сегодня я победил», — отметил сноубордист.

Двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов и двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд не смогли пройти квалификацию. «Что случилось с Уайлдом и Логиновым, лучше спрашивать у них. Логинов очень рисковал на трассе в квалификации, можно было хладнокровнее и спокойнее подойти ко второй квалификации. Тем не менее Логинов знает, что он делает», — отметил глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.

Ожидаемый успех Надыршиной

Открытием нынешнего сезона стали успехи 17-летней Софии Надыршиной, россиянка одержала победы в двух предыдущих этапах Кубка мира и лидирует в общем зачете. «Очень рада такому результату, это все равно медаль Кубка мира, тем более домашний старт. Было много зрителей, которые болели и поддерживали, многие болельщики смотрели соревнования дома. Не передать словами, как это приятно, заряжает на новые победы», — отметила Надыршина.

«Хороший склон, отличная трасса, чувствовалось, что это домашний этап, хотелось показать свой уровень, для чего мы так долго тренировались все это время в Европе, не видели родных. Поэтому чуть больше волнения, чем на обычном старте, — отметила Надыршина. — За счет чего получается такой удачный сезон? У нас достаточно сильные тренировки, развивающие, тренеры делают все для нас».

Глава ФСР отметил, что остался доволен результатами соревнований.

«Отлично выступили! Золото, серебро — классный результат, чтобы наш спорт развивался, все довольны: и я, и тренеры, и спортсмены, — отметил Тихомиров. — Прогресс Надыршиной был ожидаем, она молодец, любит разные трассы: и крутые, и пологие, и разбитые, и ровные. Это оптимистично, главное, чтобы это сохранялось, а что касается перспектив на Олимпиаде, то посмотрим».