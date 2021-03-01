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19:01 (мск), источник: Lenta.Ru

21-летний российский сноубордист стал трехкратным чемпионом мира

Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в словенской Рогле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

В финале параллельного гигантского слалома соперником россиянина был итальянец Ролланд Фишналлер, который уступил россиянину 0,01 секунды. Бронзовая медаль также досталась представителю России. В малом финале Андрей Соболев опередил спортсмена из Южной Кореи Ким Сан Кема, выиграв у того 0,26 секунды.

Россиянин Игорь Слуев завершил борьбу в турнире на стадии 1/8 финала. Его соотечественник двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд не смог преодолеть квалификацию.

Для 21-летнего Логинова победа на чемпионатах мира стала третьей в карьере. Два года назад он завоевал две золотые медали на мировом первенстве в Парк-Сити (штат Юта, США).

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