21-летний российский сноубордист стал трехкратным чемпионом мира

В финале параллельного гигантского слалома соперником россиянина был итальянец Ролланд Фишналлер, который уступил россиянину 0,01 секунды. Бронзовая медаль также досталась представителю России. В малом финале Андрей Соболев опередил спортсмена из Южной Кореи Ким Сан Кема, выиграв у того 0,26 секунды.

Россиянин Игорь Слуев завершил борьбу в турнире на стадии 1/8 финала. Его соотечественник двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд не смог преодолеть квалификацию.