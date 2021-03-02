Полный комплект. Российские сноубордисты выиграли три медали в первый день чемпионата мира

Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе, став трехкратным чемпионом мира. В финале он победил итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды. Еще один россиянин Андрей Соболев занял третье место, выиграв в заезде за бронзовую медаль у южнокорейца Ким Сан Гюма (+0,26). Россиянин Игорь Слуев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.
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«Логинов в третий раз победил на чемпионате мира, конечно, это очень важно, историческое достижение, впервые у нас трехкратный чемпион, такого еще не было, — отметил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. — Сегодня повторился американский финал двухлетней давности, хотя там был снег, ямы, крутой склон. А здесь все уже совсем по-другому — идеальный ровный склон, почти бетон. Завтра у нас еще один соревновательный день, так что будем готовиться».
Высокий уровень конкуренции на мировом первенстве отметил старший тренер сборной России Денис Салагаев. «В финальном заезде сначала итальянец ошибся, потом Дима, все получилось на тоненького. Но, к счастью, смог завоевать золотую медаль, подтвердил свой уровень. Это спорт, настоящая спортивная борьба», — сказал специалист.
Логинову 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. На ЧМ-2019 в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты. Он четырежды побеждал на этапах Кубка мира, восемь раз — на чемпионатах мира среди юниоров.
Дебютное серебро
В женском зачете серебряную медаль завоевала дебютантка взрослого чемпионата мира 17-летняя София Надыршина. В финале она уступила представительнице Германии Селине Йёрг, проиграв ей 0,12 секунды. Третье место заняла австрийка Юлия Дуймовиц. Еще одна россиянка Милена Быкова выбыла на стадии 1/8 финала.
«Конечно, сегодня присутствовало волнение, это первый мой старт на взрослом чемпионате мира, первый такой опыт. Переживала, но чувствовала ответственность, всегда хочется показать лучший результат, — рассказала Надыршина ТАСС. — Своей серебряной медалью сегодня довольна, но, конечно, хочется золота, ведь ты всегда стремишься стоять на подиуме как можно выше. Будем стараться дальше, завтра еще слалом».
«Если сравнивать этот турнир с юниорскими первенствами мира, то в целом тут все то же самое. Мой первый юниорский чемпионат мира тоже проходил в Рогле. В принципе, за это время ничего не поменялось. Но соперники сейчас постарше и посильнее, где-то поумнее и опытнее, чуть лучше понимают, где стоит придержаться, а где отпустить», — отметила сноубордистка.
«Для нас сегодня все хорошо сложилось, собрали полный комплект наград, — заявил Салагаев. — Конкуренция на чемпионате мира большая. Надеялись на медаль, получилось даже чуть лучше, чем хотели. Ребята довольны, как и вся команда, настраиваемся на завтрашний соревновательный день».
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.