Полный комплект. Российские сноубордисты выиграли три медали в первый день чемпионата мира

Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе, став трехкратным чемпионом мира. В финале он победил итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды. Еще один россиянин Андрей Соболев занял третье место, выиграв в заезде за бронзовую медаль у южнокорейца Ким Сан Гюма (+0,26). Россиянин Игорь Слуев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

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«Логинов в третий раз победил на чемпионате мира, конечно, это очень важно, историческое достижение, впервые у нас трехкратный чемпион, такого еще не было, — отметил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. — Сегодня повторился американский финал двухлетней давности, хотя там был снег, ямы, крутой склон. А здесь все уже совсем по-другому — идеальный ровный склон, почти бетон. Завтра у нас еще один соревновательный день, так что будем готовиться».

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Высокий уровень конкуренции на мировом первенстве отметил старший тренер сборной России Денис Салагаев. «В финальном заезде сначала итальянец ошибся, потом Дима, все получилось на тоненького. Но, к счастью, смог завоевать золотую медаль, подтвердил свой уровень. Это спорт, настоящая спортивная борьба», — сказал специалист.

Логинову 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. На ЧМ-2019 в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты. Он четырежды побеждал на этапах Кубка мира, восемь раз — на чемпионатах мира среди юниоров.

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Дебютное серебро

В женском зачете серебряную медаль завоевала дебютантка взрослого чемпионата мира 17-летняя София Надыршина. В финале она уступила представительнице Германии Селине Йёрг, проиграв ей 0,12 секунды. Третье место заняла австрийка Юлия Дуймовиц. Еще одна россиянка Милена Быкова выбыла на стадии 1/8 финала.

«Конечно, сегодня присутствовало волнение, это первый мой старт на взрослом чемпионате мира, первый такой опыт. Переживала, но чувствовала ответственность, всегда хочется показать лучший результат, — рассказала Надыршина ТАСС. — Своей серебряной медалью сегодня довольна, но, конечно, хочется золота, ведь ты всегда стремишься стоять на подиуме как можно выше. Будем стараться дальше, завтра еще слалом».

«Если сравнивать этот турнир с юниорскими первенствами мира, то в целом тут все то же самое. Мой первый юниорский чемпионат мира тоже проходил в Рогле. В принципе, за это время ничего не поменялось. Но соперники сейчас постарше и посильнее, где-то поумнее и опытнее, чуть лучше понимают, где стоит придержаться, а где отпустить», — отметила сноубордистка.

«Для нас сегодня все хорошо сложилось, собрали полный комплект наград, — заявил Салагаев. — Конкуренция на чемпионате мира большая. Надеялись на медаль, получилось даже чуть лучше, чем хотели. Ребята довольны, как и вся команда, настраиваемся на завтрашний соревновательный день».