София Надыршина стала чемпионкой мира по сноуборду

Надыршина в решающем заезде опередила немку Рамону Хофмайстер. Россиянка, которой в мае исполнится 18 лет, стала самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине.

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Бронзу завоевала еще одна представительница Германии Селина Йёрг, обогнавшая в заезде за третье место канадку Меган Фаррелл.

Еще одна россиянка Наталья Соболева выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала. На стадии квалификации выступление завершили Анастасия Курочкина и Милена Быкова.

Надыршина ранее в понедельник взяла серебро в параллельном гигантском слаломе, став самой юной участницей финалов в параллельных дисциплинах.