Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.03
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.03
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
62
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
45
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
03
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

София Надыршина стала чемпионкой мира по сноуборду

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянка София Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в Рогле (Словения).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Надыршина в решающем заезде опередила немку Рамону Хофмайстер. Россиянка, которой в мае исполнится 18 лет, стала самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине.

Читайте также
Полный комплектРоссийские сноубордисты выиграли три медали в первый день чемпионата мира

Бронзу завоевала еще одна представительница Германии Селина Йёрг, обогнавшая в заезде за третье место канадку Меган Фаррелл.

Еще одна россиянка Наталья Соболева выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала. На стадии квалификации выступление завершили Анастасия Курочкина и Милена Быкова.

Надыршина ранее в понедельник взяла серебро в параллельном гигантском слаломе, став самой юной участницей финалов в параллельных дисциплинах.

Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступают в Словении под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При победе на церемонии награждения вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта.

 Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
Ждать ли сенсаций. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина
Карпин пожелал здоровья перенесшему инфаркт Олегу Романцеву
«Все расстроены»: Губерниев — о результате российских лыжниц
Квят высказался о подписании контракта с командой «Формулы-1»
Российский биатлонист выиграл бронзу в спринте на юниорском ЧМ
Вяльбе предложила лыжникам идти в блогеры
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь