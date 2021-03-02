София Надыршина стала чемпионкой мира по сноуборду
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянка София Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в Рогле (Словения).
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянка София Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в Рогле (Словения).
Надыршина в решающем заезде опередила немку Рамону Хофмайстер. Россиянка, которой в мае исполнится 18 лет, стала самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине.
Бронзу завоевала еще одна представительница Германии Селина Йёрг, обогнавшая в заезде за третье место канадку Меган Фаррелл.
Еще одна россиянка Наталья Соболева выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала. На стадии квалификации выступление завершили Анастасия Курочкина и Милена Быкова.
Надыршина ранее в понедельник взяла серебро в параллельном гигантском слаломе, став самой юной участницей финалов в параллельных дисциплинах.
Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступают в Словении под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При победе на церемонии награждения вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта.