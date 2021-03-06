Сноубордисты Надыршина и Соболев заняли вторые места на этапе Кубка мира в Словении

Надыршина в финале уступила немке Рамоне Хофмайстер, проиграв ей 0,04 секунды. Третьей стала швейцарка Жюли Цогг. Еще одна россиянка Милена Быкова выбыла на стадии четвертьфинала.
Соболев в решающем заезде проиграл словенцу Жану Коширу (+0,41). Третье место занял поляк Оскар Квятковский.
В зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе у женщин Надыршина заняла второе место, в ее активе 283 очка. Победительницей стала Хофмайстер (440), третье место у ее соотечественницы Селины Йёрг (230). У мужчин вторым стал россиянин Игорь Слуев (214), первое место занял итальянец Роланд Фишналлер (215), третье — австриец Бенжамин Карл (213).
Надыршина на минувшем чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах завоевала две награды — одну золотую и одну серебряную. Соболев является чемпионом мира 2015 года.