Фристайл. ЧМ без Козеко и Романовской: худший за 30 лет результат у мужчин, отсутствие медалей и света в конце тоннеля

Спустя четыре месяца после Олимпиады в Пхенчхане-2018 МОК затеял реформы, связанные с расширение программы Игр. Во многом в угоду стране-хозяйке, конечно. Обычная нынче практика: токийские организаторы, например, пожелали, чтобы летом еще 2020 года в рамках главного старта четырехлетия были разыграны медали в карате и спортивном скалолазании. Ровно таким же, с позволения сказать, дипломатическим приобретением официального Пекина явилось включение в олимпийскую семью пяти зимних дисциплин, одна из которых — смешанные соревнования по лыжной акробатике.



Вот тут-то и мы потирали руки. А как же: пожалуй, только сильнейшая китайская сборная превосходила белорусскую по числу наград, завоеванных на топ-форумах в течение предыдущего десятилетия. По количеству, но не всегда по качеству. Достаточно вспомнить Игры в Сочи, где обладателями золотых медалей стали Антон Кушнир и Алла Цупер. Да, те времена как бы и миновали, однако запоминается всегда последнее, и это последнее запечатлелось так, что приближать очередной зимний праздник хотелось все скорее.



Анна Гуськова повторила успех Цупер четырехлетней давности, все того же Кушнира предвзятым судейским решением не пропустили в финал, а там, в главном финале, Станислав Гладченко решился на беспрецедентно сложный прыжок. Смазал приземление — да, хотя показал, что готов в ближайшем будущем к роли лидера мужской команды. В общем, в свете того, как под началом бессменного наставника фристайлистов талантливые воспитанники растут, будто грибы, казалось, якобы медали на шею уже можно вешать. Ну, ладно: вешать — преувеличение, однако без ложной скромности и опасений сглазить соглашаться со статусом одних из главных претендентов на любую награду вплоть до высшей пробы. Собственно, так и делали болельщики на наших форумах.



Прошло немногим более двух лет — и ситуация кардинальным образом изменилась. Безусловно, тому есть объективные причины, никак не связанные с тем, что вместо Козеко исполняет роль главкома коллектив в текущем сезоне Михаил Курлович. Их, причины, не надо игнорировать, а отмечать обязательно — хотя бы затем, чтобы не зазнаваться (впрочем, судя по результатам завершившегося ЧМ в Алматы, это вообще должно быть чуждо белорусам), а с другой стороны — не корить, посыпая голову пеплом, только себя.



Во-первых, собственные кадровые трудности, сопряженные с болезненной сменой поколений. В 2014 году после безуспешной Олимпиады завершил карьеру Дмитрий Дащинский. Почти сразу же его примеру последовал другой заслуженный акробат Алексей Гришин. Еще один цикл отпахал Антон Кушнир, но и он затем принял решение уйти из спорта на тренерскую работу. За неполное десятилетие команду покинул весь ее цвет — два олимпийских чемпиона и двукратный призер Игр. Незамеченным это пройти не могло. Еще один фристайлист из, можно сказать, старого состава — Максим Густик — после бронзы на чемпионате мира-2015 стал показывать результаты невыразительные.



Разумеется, и среди подрастающих учеников есть весьма одаренные. Уже упомянутый Гладченко — раз; Павел Дик, дважды попадавший на пьедестал этапов Кубка мира в минувшем сезоне, — два; Макар Митрофанов, все ближе подбирающийся к элите, — три. Но у каждого свои сложности, и стремительный прогресс — это пока история не про них.



И во-вторых: прыгать на лыжах научились очень многие. Прежде всего этот банальный посыл касается российской команды, которая вынуждена на соревнованиях вроде мирового первенстве выступать под аббревиатурой «RSF» — Российская лыжная федерация. Максим Буров в этом сезоне буквально разрывал всех. Он победил всюду, где только участвовал, — пять викторий на этапах КМ и золото планетарного форума. Комбинации, для многих неподвластные, он исполняет с закрытыми глазами — да так, что меньше суммарно 115 баллов не получает. А ведь есть еще, помимо него, брат Илья, не менее талантливый, однако чуть менее стабильный Павел Кротов, а также Станислав Никитин, в женской половине — сестра последнего Любовь, взявшая бронзу в Алматы в личном зачете. Причем Россия — это только единственный пример. Второй, и очень даже уместный, — команда Швейцарии. Главным образом, в мужской ее части буквально за год-два также подросли несколько незаурядных акробатов:. А ведь никуда не делись американцы, канадцы, китайцы!..



Короче говоря, конкуренция сейчас на порядок выше, чем была буквально пять лет назад. На вызовы нового времени надо отвечать адекватно, и пока это не совсем получается не только у белорусов. Куда-то пропали, скажем, наследники олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити Алеша Валенты — чехов на недавнем форуме не было совсем.



Хотя довольно и с оправданиями. Поскольку кое-что извинить белорусским акробатам трудновато. Например, в обоих прыжках четверговых командных соревнований в Алматы — квалификационном и финальном — у Митрофанова был так называемый «излишек воздуха». Это когда фристайлист на трамплине набрал слишком большую высоту, в результате чего завершает все элементы задолго до фазы приземления. Раннее выпрямление же — это ошибка сама по себе, вынуждающая арбитров снизить оценку, но она и крайне затрудняет возможность ровно встать на ноги. Короче говоря, на тренировках, да и в личном первенстве накануне было время, чтобы свыкнуться с данной особенностью склона в Алматы (да хотя бы в первом прыжке уже в среду), чтобы не повторять огрехи. Слабо помнится, что они случались, когда со сборной был Козеко, который тут же делал внушение с соответствующей поправкой.



Благо в команде хотя бы Митрофанов и Дик получили право на повторную попытку. Потому что днем ранее не прошли даже квалификацию. Доселе худшим для мужской части белорусской команды был чемпионат мира-2013, где лишь 12-м расположился в итоговом протоколе Дащинский. До и после неизменно кто-то входил хотя бы в десятку. И вот — надо же! — впервые в суверенной истории никого из представителей отечественной команды не оказалось в финальной дюжине. Хочешь не хочешь, а как-то само собой это связывается с тем, что на тренерском мостике произошла вынужденная замена. При всем уважении к помощникам Козеко, которые, как известно, находятся на связи с ним и работают в том числе по его методам.