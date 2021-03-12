Холодная трагедия и абсолютный успех. Как прошел чемпионат мира по фристайлу в Алматы
Борьба за медали шла четыре дня.
Борьба за медали шла четыре дня.
В Алматы завершился четырехдневный чемпионат мира по фристайлу. Для
Мировое первенство разделилось на две части. Одну из них составили динамика и драма в могуле, вторую — невероятные прыжки с огромным риском при выполнении в акробатике. Объединяли их эмоции с постоянным уровнем зашкаливания и конкурентная борьба за медали.
Могулистам было о чем «поговорить» с немой, холодной, опасной трассой. Только вот общий язык не всем удалось найти. Было трудно смотреть на то, как лидеры последних лет не могли показать весь свой потенциал в попытках совладать с характером склона, остаться на нем, финишировать, с расстройством смотреть на выставленные баллы.
Настоящая трагедия. Мэтт Грэм (Австралия), Икума Хоришима (Япония), Джакара Энтони (Австралия), Джелин Кауф (США), Жюстин
Зато героями выступили спортсмены сборной Казахстана. В первый день таковым стал Павел Колмаков. Серьезно. Юлия Галышева ассоциируется с успехом в этом виде спорта. На протяжении длительного периода времени она удерживает высокую планку. И ее отсутствие на подиуме стало бы провалом.
А вот Колмаков удивил. Он и вовсе мог вылететь из турнира во время квалификации. Павел завалил первую попытку, но сумел собраться и выдать «жару» в следующей. Затем его уже было не остановить. Его сказка завершилась третьим местом. Абсолютный успех, если брать в расчет все условия и преграды.
Жаль, не смог себя проявить Дмитрий Рейхерд. Спортсмен явно не может реализовать весь свой план. Причем «стена» появляется во время решающих заездов. На некоторых стартах (в том числе и на ЧМ), доходя до финальных раундов, Рейхерду не удается раскрыться в полной мере, завоевать медаль.
Что касается лидера, то невозможно пока представить, как именно можно остановить канадца Микаэля Кингсбери. Он выполнил свою программу просто идеально (выиграв при этом и в параллельном могуле).
Индивидуальный могул, мужчины:
1. Микаэль Кингсбери (Канада);
2. Бенжамин Каве (Франция);
3. Павел Колмаков (Казахстан)…
5. Дмитрий Рейхерд (Казахстан);…
38. Антон Бондарев (Казахстан);…
39. Сергей Романов (Казахстан).
Параллельный могул, мужчины:
1. Микаэль Кингсбери (Канада);
2. Мэтт Грэм (Австралия);
3. Икума Хоришима (Япония)…
5. Дмитрий Рейхерд (Казахстан);…
14. Павел Колмаков (Казахстан);…
34. Антон Бондарев (Казахстан);…
39. Сергей Романов (Казахстан).
Как мы говорили выше, медаль Юлии Галышевой не выглядит
Тем временем зажглась новая звезда в этом виде спорта. 15-летняя казахстанка Анастасия Городко неожиданно попала в число призеров мирового первенства. Сделала она это в параллельном могуле, разобравшись с более опытными и именитыми соперницами. Ее «бронза» — огромный порыв и большие надежды.
Также можно отметить россиянок. Они показали отличную борьбу, а золотая медаль в параллельном могуле стала первой в истории России в этой дисциплине.
Индивидуальный могул, женщины:
1. Перри Лаффон (Франция);
2. Юлия Галышева (Казахстан);
3. Анастасия Смирнова (Россия)…
13. Анастасия Городко (Казахстан);…
22. Аяулым Амренова (Казахстан);…
26. Олеся Граур (Казахстан).
Параллельный могул, женщины:
1. Анастасия Смирнова (Россия);
2. Виктория Лазаренко (Россия);
3. Анастасия Городко (Казахстан)…
15. Юлия Галышева (Казахстан);…
22. Аяулым Амренова (Казахстан);…
23. Олеся Граур (Казахстан).
В акробатике добиться медальных успехов нашим спортсменам не удалось. В женских соревнованиях Жанбота Алдабергенова была близка к выходу в финал. Ей не хватило буквально немного. В любом случае эмоциональный заряд и импульс они передали. Смотреть на прыжки в этом виде спорта приходится затаив дыхание.
Лидерами же выступили россияне. В частности, вклад в успех внес Максим Буров. На данный момент он является главным
1. Максим Буров (Россия);
2. Кристофер Лиллис (США);
3. Павел Кротов (Россия)…
19. Шерзод Хаширбаев (Казахстан);…
25. Нурлан Батырбаев (Казахстан);…
27. Роман Иванов (Казахстан).
1. Лаура Пил (Австралия);
2. Эшли Колдуэл (США);
3. Любовь Никитина (Россия)…
8. Жанбота Алдабергенова (Казахстан);…
9. Акмаржан Калмурзаева (Казахстан);…
14. Маржан Акжигит (Казахстан).
1. Россия;
2. Швейцария;
3. США…
7. Казахстан.
Помимо соревнований, у чемпионата мира была и другая миссия. В рамках мирового первенства стартовал благотворительный проект для детей из социально уязвимых слоев населения. В ходе первого мероприятия для юных гостей был организован
Далее пройдет еще ряд подобных событий для людей различных возрастов. Цель всех этих мероприятий — приобщить детей и взрослых к лыжным видам спорта, а также привлечь внимание общественности к развитию адаптивной физической культуры среди детей с особыми потребностями.
Добавим, что на этом