Надыршина заняла второе место в зачете Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах

По итогам сезона Кубка мира в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе Надыршина набрала 532 балла. Первое место в зачете заняла немка Рамона Хофмайстер, в активе которой 593 очка, третьей стала швейцарка Жюли Цогг (512). Россиянка Милена Быкова заняла 16-ю строчку (156), Наталья Соболева — 17-ю (148), Анастасия Курочкина — 18-ю (141), Мария Волгина — 28-ю (59), Дарина Клинк — 31-ю (40), Виктория Пухова — 33-ю (35), Мария Валова — 37-ю (15), София Батова — 43-ю (5), Анастасия Малахова — 45-ю (3) и Елизавета Салихова — 46-ю (3).

В мужском зачете в параллельных дисциплинах третье место занял россиянин Дмитрий Логинов, набравший 333 очка. Первым стал итальянец Аарон Марч (424), вторым — австриец Андреас Проммеггер (339). Россиянин Андрей Соболев расположился на восьмой строчке (290), Игорь Слуев — на девятой (265), Дмитрий Карлагачев — на 11-й (230), Дмитрий Сарсембаев — на 21-й (140), Виктор Уайлд — на 23-й (123), Степан Наумов — на 25-й (90), Ярослав Степанко — на 33-й (57), Илья Витугов — на 34-й (35), Максим Рогозин — на 49-й (2).