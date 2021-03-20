Логинов стал третьим в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах

Логинов в субботу занял 20-е место в параллельном слаломе на заключительном этапе Кубка мира в немецком Берхтесгадене. В общем зачете россиянин набрал 333 очка. Победу одержал итальянец Аарон Марч (424 очка), вторым стал австриец Андреас Проммеггер (339).