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20 марта, источник: Спорт РИА Новости

Логинов стал третьим в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял третье место в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 в параллельных дисциплинах.

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Источник: РИА "Новости"

Логинов в субботу занял 20-е место в параллельном слаломе на заключительном этапе Кубка мира в немецком Берхтесгадене. В общем зачете россиянин набрал 333 очка. Победу одержал итальянец Аарон Марч (424 очка), вторым стал австриец Андреас Проммеггер (339).

В топ-30 общего зачета вошли следующие представители России: Андрей Соболев (290 очков, восьмое место), Игорь Слуев (265; 9-й), Дмитрий Карлагачев (230; 11-й), Дмитрий Сарсембаев (140; 21-й), Вик Уайлд (123; 23-й) и Степан Наумов (90; 25-й).

В зачете Кубка мира в параллельном слаломе победителем стал Марч (258 очков). Логинов стал вторым (191), Карлагачев — третьим (187). В топ-30 попали Соболев (134; 6-й), Сарсембаев (116; 9-й), Наумов (80; 12-й), Слуев (51; 21-й), Ярослав Степанко (43; 24-й) и Вик Уайлд (30; 29-й).

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