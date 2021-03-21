Логинов и Надыршина выиграли Хрустальный глобус в командной гонке

Последний этап Кубка мира-2020/21 в параллельных дисциплинах завершился в воскресенье в немецком Берхтесгадене.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пятеро россиян с медалями этапов Кубка мира, Логинов продолжает жечь

Российские сноубордисты до последнего этапа имели хорошие шансы на победу как в общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах, так и в зачетах слалома и «гиганта». Помимо индивидуального зачета, россияне боролись и за первое место в командных соревнованиях. В итоге последний этап в Берхтесгадене принес россиянам Хрустальный глобус в командной гонке. В воскресенье в финальном заезде первая сборная России в составе Логинова и Надыршиной одержала победу над командой Швейцарии.

«Сегодня впервые обе трассы были идеальные, и все участники были в одинаковых условиях. И поэтому получились более зрелищные заезды, была настоящая борьба. Я очень рад, что мы завершили сезон на победной ноте!» — сказал Логинов после финала.

«Я не могу передать свои эмоции. Мы с Димой первые в России, кто выиграл командные соревнования Кубка мира. Мы счастливы, спасибо всем!» — отметила Надыршина.

Сборная России в этом сезоне Кубка мира доказала, что она по-прежнему один из лидеров в параллельных дисциплинах сноуборда. 21-летний Логинов стал вторым в зачете параллельного слалома и третьим в общем зачете параллельных дисциплин. На счету Логинова в этом сезоне пять подиумов Кубка мира — золото и серебро в слаломе, золото в «гиганте», золото и бронза в командной гонке.

Россиянин Игорь Слуев занял второе место в зачете параллельного гигантского слалома. В активе 21-летнего сноубордиста золото и серебро на этапах Кубка мира. 22-летний Дмитрий Карлагачев стал третьим в зачете параллельного слалома, на его счету победа на этапе в Москве.

Свое мастерство подтвердил 31-летний чемпион мира Андрей Соболев, который завоевал в этом сезоне две медали Кубка мира — серебро в «гиганте» и бронзу в слаломе. А на этапе в Банном 19-летний Степан Наумов впервые в карьере попал на подиум Кубка мира, став вторым в слаломе. Таким образом, пять россиян в этом сезоне выигрывали медали этапов Кубка мира.

При этом главным стартом сезона был чемпионат мира, который прошел в марте в словенской Рогле. Логинов и здесь подтвердил свой класс, став трехкратным чемпионом мира в 21 год. В Рогле он завоевал золото в «гиганте» и бронзу в слаломе. Соболев, в свою очередь, стал третьим в «гиганте». В его карьере уже четыре медали чемпионатов мира разного достоинства.

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Феерический сезон Надыршиной

В женской сборной России пока одна сноубордистка стабильно показывает результаты топ-уровня — София Надыршина, которая уже в 17 лет насобирала большую коллекцию наград разных турниров и выдала впечатляющий сезон. В этом сезоне она стала второй в общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах, второй в зачете параллельного слалома и второй в зачете параллельного гигантского слалома. Русская ракета мирового сноуборда шесть раз попадала на пьедестал — золото и серебро в «гиганте», золото и серебро в слаломе, золото и бронза в командной гонке.

На чемпионате мира в Словении Надыршина тоже выступила здорово, завоевав золотую медаль в слаломе и серебряную в «гиганте». 17-летняя россиянка стала самой молодой чемпионкой мира в параллельных дисциплинах. Два года назад такого достижения добился и Логинов.