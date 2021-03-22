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10:08 (мск), источник: ТАСС

Глава Федерации сноуборда России допустил, что Олюнин может выступить на Играх в Пекине

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Сочи сноубордист Николай Олюнин может выступить на Играх 2022 года в Пекине. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Олюнин сообщил, что намерен завершить карьеру в 2021 году, его последним стартом должен стать чемпионат России по сноуборд-кроссу, который пройдет в Челябинской области с 1 по 5 апреля.

«Теоретически — да, возможно он выступит на Олимпиаде, но посмотрим», — сказал Тихомиров, добавив, что у Олюнина колоссальный опыт, который никуда не делся. По словам Тихомирова, сейчас Олюнин помогает тренироваться молодым спортсменам. «Им это, конечно, важно, он им помогает», — подчеркнул президент федерации.

В феврале 2018 года во время полуфинала соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде в Южной Корее Олюнин сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Спортсмен перенес несколько операций в Южной Корее и Германии и пропустил сезон. В марте 2020 года он принял участие в финальном этапе Кубка России и занял второе место.

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