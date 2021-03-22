Глава Федерации сноуборда России допустил, что Олюнин может выступить на Играх в Пекине

Ранее Олюнин сообщил, что намерен завершить карьеру в 2021 году, его последним стартом должен стать чемпионат России по сноуборд-кроссу, который пройдет в Челябинской области с 1 по 5 апреля.

«Теоретически — да, возможно он выступит на Олимпиаде, но посмотрим», — сказал Тихомиров, добавив, что у Олюнина колоссальный опыт, который никуда не делся. По словам Тихомирова, сейчас Олюнин помогает тренироваться молодым спортсменам. «Им это, конечно, важно, он им помогает», — подчеркнул президент федерации.