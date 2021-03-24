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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионка мира по сноуборду погибла при сходе лавины

Чемпионка мира по сноуборду и участница двух Олимпийских игр в дисциплине параллельный гигантский слалом француженка Жюли Помагальски погибла во вторник в результате схода лавины в Швейцарии.

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Источник: AP 2020

Во время спуска со склона в районе Штайнталера, в кантоне Ури, в центральной Швейцарии Помагальски попала под лавину с ещё двумя райдерами. Прибывшие на вертолете спасатели нашли тела двух погибших, в том числе Помагальски, сообщает Ski Chrono со ссылкой на швейцарскую газету Le Matin.

Жюли Помагальски участвовала в зимних Олимпийских играх 2002 и 2006 годов, оба раза заняв шестое место в параллельном гигантском слаломе. В 1999 году она выиграла чемпионат мира по сноуборд-кроссу в Берхтесгадене, а в 2004 году — Кубок мира по сноуборд-кроссу.

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