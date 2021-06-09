В Москве построят ледовую арену Татьяны Навки и академию хоккея Александра Овечкина
В Москве построят ледовую арену олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и академию хоккея трехкратного чемпиона мира Александра Овечкина.
В Москве построят ледовую арену олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и академию хоккея трехкратного чемпиона мира Александра Овечкина.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
«На территории Мневниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов различного назначения.
Здесь появится большой
Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта", — рассказал Бочкарев.