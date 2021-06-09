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14:07 (мск), источник: Sports.Ru

В Москве построят ледовую арену Татьяны Навки и академию хоккея Александра Овечкина

В Москве построят ледовую арену олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и академию хоккея трехкратного чемпиона мира Александра Овечкина.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«На территории Мневниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов различного назначения.

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Здесь появится большой серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга, ледовая арена Татьяны Навки и профессиональная академия хоккея Александра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации.

Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта", — рассказал Бочкарев.

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